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«Геоскан» и Правительство Югры заключили соглашение о развитии беспилотных авиационных систем в регионе

Компания «Геоскан» и Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на использование беспилотных авиационных систем (БАС) на территории региона. Документ предусматривает совместную работу по развитию геопространственных технологий, расширению применения беспилотных решений в различных отраслях экономики, а также совершенствованию инфраструктуры обеспечения полетов беспилотных воздушных судов. Об этом CNews сообщили представители «Геоскана».

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет использование БАС для мониторинга лесопожарной обстановки и проведения лесотаксационных работ. Применение беспилотников позволит оперативно получать актуальные данные о состоянии лесов, повысить эффективность контроля и ускорить принятие решений.

Еще одно направление взаимодействия связано с развитием технологий геодезии, картографии и аэросъемки. Беспилотные платформы Геоскана обеспечат быстрое получение высокоточных пространственных данных, которые востребованы при реализации инфраструктурных проектов, территориальном планировании, мониторинге природных ресурсов и решении широкого круга прикладных задач.

Также стороны будут развивать технологии обеспечения полетов беспилотных воздушных судов с использованием наземной инфраструктуры связи. Это позволит расширить возможности применения БАС и создать условия для их безопасной и эффективной эксплуатации на более обширных территориях.

В мае 2026 г. в Ханты-Мансийском автономном округе успешно прошли летные испытания дрона самолетного типа «Геоскан 701 Видео» с управлением и передачей данных по каналам связи ООО «Оператор инфраструктуры БАС», построенных по поручению и при поддержке Правительства Югры. Использование наземной инфраструктуры позволило обеспечить непрерывную связь с бортом и качественную передачу видеосигнала в режиме реального времени на расстоянии более 100 км от точки взлета.

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«Положительный опыт совместной работы с регионом показывает, насколько важна роль субъектов Российской Федерации в развитии отрасли беспилотной авиации. Здесь последовательно создаются условия для внедрения новых технологий — от развития инфраструктуры до реализации пилотных проектов с применением БАС в реальных сценариях. Подобный подход позволяет формировать современную эффективную экосистему получения геопространственных данных. Уверен, что результаты нашего сотрудничества будут востребованы не только в Югре, но и станут ориентиром для других субъектов страны, заинтересованных в развитии беспилотных технологий», — сказал генеральный директор ООО «Геоскан» Алексей Юрецкий.

«Сотрудничество с «Геосканом» полностью соответствует стратегическим задачам Югры по цифровизации ключевых отраслей. Беспилотные авиационные системы — настоящее современной экономики. Их применение в геодезии, картографии и лесном хозяйстве дает нам точные данные в режиме реального времени, что критически важно для принятия управленческих решений на уровне региона», — сказал губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук.

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