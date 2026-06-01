CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность ИТ в госсекторе
|

Пермский край запустил программу поиска уязвимостей на Standoff Bug Bounty

Независимые исследователи безопасности проверят защищенность государственных информационных систем Пермского края, включая сервисы в сфере государственного управления, здравоохранения и предоставления электронных услуг. Участвовать в тестировании могут специалисты по информационной безопасности со всей России, зарегистрированные на площадке Standoff Bug Bounty. Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies.

Открытая часть программы стартует 8 июня. Инициатива направлена на повышение уровня защищенности и работоспособности информационных систем, которыми пользуются жители Прикамья.

Участники программы будут искать уязвимости в Единой информационной системе управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций бюджетной сферы Пермского края, Туристическом портале Пермского края и Региональном сервисе аутентификации и авторизации сотрудников органов государственной власти и учреждений Пермского края. Дополнительно на наличие слабых мест исследователи проверят Единую информационную систему здравоохранения Пермского края и портал «К врачу».

«Количество социально значимых услуг, предоставляемых в электронном виде, ежегодно увеличивается. Чтобы ресурсы оставались безопасными, а их функционирование — стабильным, важен высокий уровень защищенности информационной инфраструктуры. Один из эффективных методов модернизации систем защиты — проведение независимого анализа на наличие уязвимостей сервисов и веб-сайтов. Это важный опыт для региона: оценку уровня защищенности проведут независимые специалисты, а перечень выявленных уязвимостей позволит своевременно их устранять и укреплять устойчивость инфраструктуры к возможным киберугрозам», — сказал Петр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края.

«Более 60% компаний используют багбаунти как инструмент для превентивного повышения уровня безопасности. Для 80% организаций ключевой задачей таких программ остается поиск и устранение слабых мест раньше, чем их найдут злоумышленники. Такой подход позволяет обеспечить дополнительную защиту цифровых государственных сервисов, которыми ежедневно пользуются жители региона», — отметил Азиз Алимов, руководитель Standoff Bug Bounty.

Пермский край последовательно развивает систему защиты государственных информационных ресурсов и использует отечественные средства защиты информации. Защита информационных систем региона проходит в рамках национального проекта «Экономика данных».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Госфонд наказал свой ИТ-стартап на 380 миллионов за крах идеи ингаляторов, совмещенных со смартфонами

Рынок чипов в России продолжит падать. Китайские компоненты усиливают позиции

Сын ответил за отца. Владельцы «Ланита» и «Айтеко» теряют активы из-за венчурных инвестиций их родителей

Информсистемы госорганов защитят криптографией

Госсектор увеличил закупки СХД на 75%

США создадут «армейский Amazon» для продажи БПЛА своим союзникам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Российская электроника 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Большие данные и аналитика 2026
ОБЗОР Импортозамещение в банках 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Платформы автоматизации разработки ПО (IDP) 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Российские программы для работы с PDF-файлами 2026
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290