Легендарная российская ИТ-компания, продававшая свои разработки IBM и Microsoft, попала под контроль экс-владельца десятка ЧОП

Созданная еще в СССР ИТ-компания «Информатик», сумевшая в 1990-х годах продать свое программное обеспечение Биллу Гейтсу, была передана под контроль АО «Центавр». Нового участника возглавил выходец из бизнеса, связанного с частной охраной. За два года до этого разработчик начал создавать нейросети для беспилотных систем и получать миллиарды рублей прибыли.



Новый хозяин

В одном из старейших ИТ-активов Рунета произошли радикальные корпоративные изменения. 100% долей в легендарной советской и российской ИТ-компании «Информатик» перешли в собственность АО «Центр автономных решений» («Центавр»). Запись в ЕГРЮЛ была внесена 28 мая 2026 г., обратил внимание CNews.

Прежний владелец компании Станислав Ашманов — сын известного ИТ-предпринимателя, члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игоря Ашманова — полностью вышел из капитала и больше не владеет активом напрямую. Конечные бенефициары АО «Центавр», получившего полный контроль над разработчиком, скрыты в официальном реестре. Есть ли среди них Ашмановы — неизвестно, но компания продолжает быть зарегистрированной по адресу, где находятся другие активы, связанные с семьей. В ее типовом уставе содержится информация о том, что владельцы привилегированных акций получают фиксированный годовой дивиденд в размере 37,5 тыс. руб. на бумагу.

Параллельно в компании сменился исполнительный орган. Вместо гендиректора Алексея Нистратова управление взяла на себя сама управляющая компания — единственный акционер «Центавр». Его, в свою очередь, возглавил Олег Судариков, чей профессиональный бэкграунд плотно связан с рынком частной охраны и безопасности (ЧОП).

Angel Bena / Pexels Microsoft покупал ПО у легендарной российской ИТ-компании

По данным «Контур.фокуса», Судариков являлся совладельцем десятка ЧОПов, в основном на Урале. Так, ранее ему принадлежали доли в ЧОП «Защита», ЧОП «ЧК», ЧОО «Витязь-М», ЧОО «Интегрированная безопасность-СП», ЧОП «Шериф-Соликамск», ЧОО «Патруль» и других.

CNews направил запросы в «Информатик», а также в связанные с Ашмановыми компании, но на момент публикации материала ответа не получил. Станислав Ашманов продолжает оставаться совладельцем компаний ООО «Автотех» (ИИ в робототехнике), ООО «Нейросети Ашманова», ООО «Лаборатория Наносемантика», ООО «Синтелли», недавно созданного ООО «Интэл».

«Информатик» и проверка орфографии в Word

ООО «Информатик» стало правопреемником ЗАО «Информатик» — одной из старейших и знаковых ИТ-компаний в истории российского программного обеспечения. Основанная на рубеже 1980–1990-х годов выходцами из Вычислительного центра Академии наук СССР (ВЦ АН СССР), компания заложила фундамент для развития отечественных технологий компьютерной лингвистики, систем проверки правописания и электронных словарей.

Флагманским продуктом «Информатика» стала лингвистическая система «Орфо». Это линейка программ для проверки орфографии, грамматики, стилистики и расстановки переносов в текстах на русском языке.

В дни августовского путча 1991 г. почти вся команда создателей «Орфо» во главе эмигрировала в США, в Кремниевую долину. В сентябре 1991 г. должен был улететь и Игорь Ашманов, но он сдал билеты за две недели до вылета и остался в России, заняв пост руководителя проекта «Орфо», сообщал портал «Рувики».

В 1992 г. система «Орфо» была лицензирована для корпорации IBM. В первой половине 1990-х годов «Орфо» выиграла внутренний конкурс американской корпорации Microsoft. В 1994 г. лицензия на лингвистические модули «Информатика» была официально продана Microsoft для интеграции в русскую версию текстового редактора Microsoft Word и последующих пакетов Microsoft Office (начиная с Office 95). По сути, каждый русскоязычный пользователь ПК, видевший красные и зеленые подчеркивания ошибок в Word, использовал технологии, созданные в «Информатике». Компания также развивала линейку многоязычных электронных словарей «Контекст» и поставляла морфологические библиотеки сторонним разработчикам.

Ашманов работал в «Информатике» с 1987 г. Под его началом была собрана команда, переписавшая систему под Windows и заключившая историческую сделку с Microsoft. В 1995 г., после завершения интеграции «Орфо» в экосистему MS Office, Ашманов покинул компанию, посчитав, что после сделки продавать систему отдельно уже нет коммерческого смысла.

В 2010 г. Игорь Ашманов официально выкупил «Информатик» вместе со всей интеллектуальной собственностью, брендами, кодом и командой разработчиков, сообщал проект «Рувики». «Информатик» вернулся в контур проектов Ашманова и продолжил выпускать «Орфо» как самостоятельный «коробочный» продукт для глубокой проверки текстов (используемый издательствами и крупными корпорациями), а также развивать онлайн-сервисы, участвовать в госзакупках.

По данным «Контур.Фокуса», в 2010 г. 100% «Информатика» принадлежали Игорю Ашманову, затем часть получил Станислав Ашманов. В июне 2025 г. Станислав Ашманов консолидировал 100% в «Информатик».

Что с «Информатиком» сегодня

В настоящее время на сайте «Информатика», зарегистрированном еще в 1996 г., больше не продвигают систему «Орфо». Основное направление работы с 2023 г. — создание нейросетевых алгоритмов для автономных систем управления БАС (беспилотные авиационные системы), систем детекции и слежения за объектами, а также компьютерного зрения.

Компания с 2023 г. создает и продвигает программное обеспечение и аппаратные комплексы с применением ИИ для решения различных задач в сфере БАС. В числе ее продуктов — автоматизированные системы управления БАС с применением ИИ или визуально-инерциальной навигации, автоматизированные системы ИИ для маломощных компьютеров, ПО модулей связи на основе чипов LoRa. В рамках осуществления деятельности в области информационных технологий компания использует языки программирования: С, C++, JavaScript, Python.

Показатели «Информатика» резко выросли после смены профиля деятельности. По итогам 2025 г. компания получила 1,2 млрд руб. выручки при себестоимости 54 млн руб. и 982 млн руб. чистой прибыли. Нераспределенная чистая прибыль по итогам работы в 2024 и 2025 гг. достигла 1,7 млрд руб. Компания выплатила 400 млн руб. дивидендов.

В 2025 г. компания вложила в НИОКР (разработка аппаратных, программно-аппаратных комплексов, технологий производства) 147 млн руб., а в разработку ПО — 34 млн руб.

В 2026 г. «Информатик» открыл подразделение в Брянске.

Зачем передавать актив в АО. Мнение юриста

Пока физическое лицо владеет 100% долей лично, ООО является его персональным бизнесом: его судьба зависит от жизни, дееспособности и воли конкретного человека. Передача долей в АО делает контроль институциональным, когда корпоративные события происходят на уровне холдинга, считает юрист, управляющий партнёр юридической фирмы «Солнцев и партнёры» Станислав Солнцев.

По словам Солнцева, в ООО переход доли к третьему лицу по умолчанию требует нотариального удостоверения и может быть обусловлен согласием других участников по уставу, тогда как в АО оборот акций значительно проще и гибче структурируется под конкретную инвестиционную сделку. Изменение структуры также позволяет привлекать дополнительные средства.

Таким образом, речь может идти о продаже компании или получении крупных инвестиций.

«АО, в отличие от ООО, может привлекать инвестиции через выпуск акций и облигаций. Инвестор, входя в АО, автоматически получает косвенный контроль над ООО. Плюс корпоративный договор на уровне АО позволяет закрепить стандартный инвестиционный инструментарий. Конструкция обеспечивает гибкий вход инвесторов на уровне АО без изменения юридической структуры ООО», — пояснил юрист.

Солнцев обратил внимание, что АО и управляющая компания (УК) в отношении «Информатика» — теперь одно лицо, что говорит о попытке установить тотальный контроль над активом.

«Схема нетривиальна, она намеренно устраняет разделение собственности и управления, концентрируя в АО одновременно имущественный контроль (100% долей) и оперативный (статус УК по ст. 42 ФЗ "Об ООО"). По закону к УК переходят все полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО) на основании гражданско-правового договора, сведения об УК вносятся в ЕГРЮЛ. В обычной ситуации УК назначается решением участников и подотчётна им. Здесь участник и УК — одно и то же лицо, это максимальная концентрация контроля, какая только возможна в рамках корпоративного права.

Такая конструкция, считает юрист, используется именно тогда, когда нужно полностью исключить любую автономию операционного уровня. «Это актуально при подготовке к привлечению инвестиций — инвестор, входя в АО, получает абсолютный контроль над ООО сразу на двух уровнях. Кроме того, по нашей практике, к подобной конструкции прибегают и при ускоренной интеграции после сделок M&A, когда покупатель немедленно берет управление без поиска нового директора», — пояснил юрист.

Юрист также пояснил, почему в ИТ-бизнес могли пригласить человека с опытом в ЧОП.

«Причины привлечения предпринимателя из сферы частной охранной деятельности к управлению из публично доступных источников неочевидны, но наиболее вероятная гипотеза — оперативный опыт управления может быть востребован именно для администрирования холдинговой конструкции. Возможна и логика «громоотвода»: директор УК принимает на себя публичные правовые риски, оставляя бенефициаров в тени (например, основатель создает продукт и сохраняет связь с проектом через владение технологией и интеллектуальной собственностью, а операционный директор с нужными связями монетизирует его через правильные каналы)», — говорит Солнцев.

Эксперт добавил, что также имеет место теория о наличии связей с силовой средой, однако сложно утверждать, что это открывает прямой доступ к оборонным госзаказам.

Позиция Игоря Ашманова

Игорь Ашманов, стоявший у истоков «Информатика» и затем выкупивший его, уже несколько лет высказывается о пользе высоких технологий для защиты государства.

«Вопрос технологического суверенитета страны связан с её безопасностью и независимостью. <…> О какой конкурентоспособности на глобальных рынках идет речь, если на пороге конфликт с НАТО? Наша задача — создать умные технологии для поля боя. Нам нужно выдержать войну с самыми технологичными государствами мира», — заявил бизнесмен на форуме «Открытые инновации» в 2024 г. Его цитировало издание «Бизнес Онлайн».

Ашманов также заявил, что в России многие ИТ-компании сосредоточились на возможностях ИИ с точки зрения бытовых нужд — например, создания средств генерации картинок. При этом большинство систем ИИ в нашей стране создается путем скачивания открытых нейронных библиотек Google, из-за чего уровень программной зависимости только повышается. Тогда как необходимо учиться с помощью ИИ управлять боем.

«Вместо того чтобы в области ИИ учиться, например, управлять полем боя, огнем, распознавать вражескую технику, управлять роями дронов и т. д., мы занимаемся этим нелепым подражательством и делаем довольно бесполезные вещи», — заявил Ашманов в интервью «АиФ» в июне 2023 г.

Ашманов в интервью «АиФ» в июне 2023 г. выступил за фильтрацию интернета, сравнив бесконтрольное поступление трафика с грязной водой из водопровода в квартире. Он считает необходимым цензурирование Сети в России из-за токсичности мирового интернет-пространства.

