Жители Подмосковья могут онлайн вернуть переплату за коммунальные услуги

На региональном портале появилась новая услуга по оформлению компенсации в случае превышения установленного индекса роста платы за коммунальные услуги. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь жители Подмосковья могут онлайн подать заявление на получение компенсации, если размер платы за коммунальные услуги, начисленный управляющей компанией, оказался выше предельно допустимого индекса, установленного для конкретного муниципалитета региона. Кроме того, в электронную форму добавили сервис автоматической проверки. Он поможет избежать повторной подачи заявления и оповестит пользователя в случае, если оно было подано ранее и ответ от ведомства еще не получен», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Компенсация при увеличении платы за ЖКУ над размером предельного индекса» доступна на регпортале в разделе «Гражданам» – «Поддержка» – «Льготы и выплаты».

Проживающие в Московской области собственники и наниматели жилья по договорам найма муниципального/государственного жилищного фонда могут обратиться за компенсацией при условии фактического увеличения размера совокупной платы за коммунальные услуги в пределах соответствующих нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов накопления ТКО при использовании жилого помещения.

Услуга предоставляется бесплатно. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, указать категорию заявителя и прикрепить необходимые документы.

С результатом можно будет ознакомиться в личном кабинете.

