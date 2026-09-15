CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

Через три года готовить судебные акты в российских судах будет ИИ. Верховный суд утвердил концепцию внедрения новых технологий

Верховный суд приступает к реализации концепции, согласно которой к 2030 г. использование ИИ-технологий распространится на все этапы работы судей. Это должно сократить сроки рассмотрения типовых дел на 20%-30%.

ИИ-концепция Верховного суда

Верховный суд разработал концепцию внедрения технологий ИИ в российское судопроизводство к 2030 г. Документ утвержден председателем Верховного суда Игорем Красновым, пишет РБК. Бюджет реализации концепции не уточняется.

Планируется, что 95% судей будут использовать новые технологии на всех этапах работы с судебным делом — от подачи документов до исполнения судебного акта и его проверки вышестоящими инстанциями. ИИ-сервисы станут помощниками человека, за которым остается окончательное решение.

Для координации внедрения в III квартале 2026 г. должен быть создан центр судебных компетенций в сфере ИИ. После аудита процесса и подбора решения будет запущен пилотный проект. Перед масштабированием первые результаты оценят по специальным метрикам.

sud700.jpg

Верховный суд России
В начале 2027 г. Верховный суд планирует запустить пилотный проект по внедрению ИИ-сервисов в работу судей

Пилотирование запланировано уже на I квартал 2027 г. В следующем квартале все суды обеспечат доступом к судебным ИИ-сервисам.

Задачи внедрения

Одним из целевых показателей концепции является сокращение сроков рассмотрения типовых дел на 20%–30%. С помощью ИИ должно готовиться не менее 90% протоколов заседаний и 30%–50% проектов процессуальных документов, не менее 80% которых должны утверждаться судьями без существенных правок.

При подаче документов также планируется прибегать к помощи нейросети. Она может, например, проверять их комплектность, соответствие требованиям, категорию и подсудность дела, выявлять формальные недостатки и рассчитывать госпошлину.

Поступившие дела умный ИИ-сервис сможет классифицировать по сложности, структурировать материалы и давать предварительная оценку вероятного исхода по категориям, без предсказания решения по конкретному делу.

Автоматизация призвана облегчить распределение дел между судьями с учетом их нагрузки и специализации, а во время заседания — поиск релевантных нормы права и судебной практики, выявление противоречий в позициях сторон, составление резюме и протокола при помощи функции распознавания речи.

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

При подготовке проектов судебных актов ИИ доверят формирование их структуры и отдельных фрагментов, интеграцию норм права и проверку текста на ошибки.

Поскольку существует риск галлюцинирования ИИ-моделей (применение несуществующих норм и актов), риск кибератак, утечки персональных данных и др., предусмотрены обязательная RAG-архитектура со ссылками на источники, проверка результатов судьей, закрытый контур и использование отечественных непубличных технологий.

Мнение юристов

Федеральный судья в отставке Сергей Пашин скептически отнесся к инициативе. ИИ может предлагать нормативные акты, которых не существует в природе, а перепроверка станет «дополнительной работой», что приведет к большим, а не меньшим затратам времени, сказал он РБК.

В российской практике, как пишет издание, уже есть случаи использования в суде подготовленных ИИ документов. В одном из них нейросеть ссылалась на выдуманный ею пункт 15 постановления пленума высшей судебной инстанции, в котором всего 14 пунктов.

Партнер адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Руслан Долотов считает, что применение ИИ ускорит работу и производительность, но обучать модели нужно на реальных материалах уголовных дел, многие из которых в России «засекречены и рассматриваются на закрытых судебных заседаниях».

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Электросчетчики с каждым годом будут все более российскими. Власти ужесточают требования

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

«Калашников» рассекретил комплекс «Зверобой» для борьбы с ударными и разведывательными БПЛА

Хакеры атакуют российские компании под прикрытием ChatGPT, DeepSeek и Claude

Европа явилась на банкротство российского Oracle, чтобы повоевать за 350 миллионов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Российские платформы контейнеризации Kubernetes 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Цифровизация кредитования юридических лиц 2026
ОБЗОР Российский рынок ITSM-систем 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Российские платформы виртуализации 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Программно-аппаратные комплексы ПАК 2026