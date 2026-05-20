CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

«Росатом» и Промышленный кластер Республики Татарстан объединили усилия в цифровизации промышленности и энергетики России

АО «Росатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом») и ООО «УК «КЭР-Холдинг» (управляющая компания Промышленного кластера Республики Татарстан) заключили меморандум о взаимном сотрудничестве и взаимодействии. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Документ определяет направления кооперации в области цифровизации промышленности и энергетики на базе разработок АО «РАСУ», в том числе –высокоавтоматизированной подстанции РАСУ на базе программно-аппаратного комплекса «Кластер» и программной платформы Scada-R. Также синергия опыта автоматизации атомной отрасли и производственных и инжиниринговых компетенций «КЭР-Холдинга» будет способствовать разработке передовых решений для отечественной промышленности – от внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в топливно-энергетическом комплексе до обеспечения информационной устойчивости критически важных объектов.

«Мы активно работаем с промышленными и энергетическими компаниями Татарстана, запустили пилотный проект цифровой подстанции, вошли в число резидентов Иннополиса. Новый этап партнерства направлен на расширение кооперации и масштабирование полученных результатов на другие регионы. Речь о доверенных цифровых решениях с атомной экспертизой для инфраструктурных объектов, производстве оборудования и совместных разработках», – cказал генеральный директор АО «РАСУ» Андрей Бутко.

Сотрудничество с АО «РАСУ» новые возможности в сфере цифровой трансформации промышленности. Экспертиза «Росатома» в области автоматизации критически важных объектов, передовые программные платформы и отечественные технологические решения — это надежный фундамент для создания конкурентоспособных продуктов. Уверен, что объединение инжиниринговых компетенций «КЭР-Холдинга» и цифровых разработок РАСУ позволит нам предложить рынку комплексные решения для модернизации энергетической и промышленной инфраструктуры, повысить технологический суверенитет и обеспечить устойчивое развитие предприятий Республики Татарстан и других регионов России», — сказал генеральный директор ООО «УК «КЭР-Холдинг» Ильдар Сахабиев.


Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские производители против передачи в сервисы документации на гаджеты. Так их будет проще взломать

Правительство Нижегородской области и РТК-ЦОД подписали соглашение о развитии ИКТ-инфраструктуры региона

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux

Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Пароли, токены, секретные данные Агентства по кибербезопасности США пролежали полгода в свободном доступе

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Большие данные и аналитика 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Импортозамещение в банках 2026
ОБЗОР Платформы автоматизации разработки ПО (IDP) 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Российские программы для работы с PDF-файлами 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Облачные провайдеры для малого и среднего бизнеса 2026
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290