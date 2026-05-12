ITFB Group развернула региональный архив для Службы по делам архивов ЯНАО на базе дистрибутива ГИС «Платформа ЦХЭД»

ITFB Group развернула для Службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа региональный архив на базе дистрибутива ГИС «Платформа ЦХЭД», полученного регионом при содействии Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

Целью проекта стало создание в ЯНАО технических условий для архивного хранения электронных документов с неукоснительным соблюдением норм федерального законодательства в сфере архивного дела, информации и информационных технологий. В ходе работ специалисты ITFB Group развернули систему в региональном ЦОД на серверном оборудовании под управлением «Ред ОС» и Astra Linux, провели базовую настройку и конфигурацию всех компонентов, а также обучили сотрудников архивной службы работе с системой и ее администрированию.

Развернутая система позволила Службе по делам архивов ЯНАО создать единое пространство для централизованного приема электронных документов на оперативное и постоянное хранение от организаций округа. Обеспечена аутентичность, целостность и юридическая значимость документов, полностью соблюдены требования нормативной базы. По сравнению с бумажным документооборотом сократилось время передачи документов в архив и их последующего поиска.

Внедрение дало региону надежное, масштабируемое и полностью отечественное решение. В настоящее время система готова к подключению региональных органов государственной власти для передачи документов в электронном виде в локальный архив региона.

Балобанова Анастасия Валентиновна, первый заместитель руководителя Службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа: «Для нас было важно получить работающий инструмент, который позволит соблюсти все требования законодательства к хранению электронных документов. Специалисты ITFB Group оперативно развернули систему на нашей инфраструктуре и провели необходимое обучение. Мы получили готовую к использованию систему и теперь можем сосредоточиться на главном – организации приёма электронных документов их сохранности».

Анастасия Литвиненко, директор по развитию бизнеса ITFB Group: «Наша задача заключалась в развертывании системы на базе дистрибутива ЦХЭД, полученного регионом в Минцифры. Мы провели полный цикл работ по установке, настройке и запуску за два месяца, а обучение позволило сотрудникам быстро приступить к самостоятельной работе».

