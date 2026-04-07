В столице стартовала программа по работе с ИИ для учеников предпрофессиональных 10-х классов

В столице стартовала программа для учеников 10-х предпрофессиональных ИТ-классов по работе с искусственным интеллектом (ИИ). Её реализует школа цифровых технологий от Сбера «Школа 21». Программа охватит свыше 10 тыс. учеников московских школ. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Сегодняшние школьники — это первое поколение, которое живет, развивается и будет работать в мире, где ИИ — партнер и помощник. В "Школе 21" мы создали среду, где погружаются в реальный цикл создания цифрового продукта с нейросетью ГигаЧат: от зарождения идеи до совместной доработки на цифровой платформе и презентации решения. Московские школьники научатся целеполаганию, станут авторами и архитекторами цифровых решений. Уверен, полученные навыки пригодятся им в будущей профессии. Именно эти ребята будут формировать технологический суверенитет и развивать экономику страны, управлять целыми экосистемами».

В кампусе «Школы 21» от Сбербанка школьники познакомятся с цифровыми технологиями, промт-инжинирингом и основами создания ИИ-агентов на базе нейросети Сбера ГигаЧат. Ребятам предложат на выбор один из прикладных кейсов, для решения которого им нужно будет создать собственного ИИ-помощника «Агент-профориентатор».

На основе предпочтений школьника по учебным предметам персональный агент поможет ему проанализировать навыки и сильные стороны, подобрать подходящую профессию, дать совет, как выстроить подготовку к единому государственному экзамену и вступительным испытаниям, а также сформирует список подходящих вузов для поступления.

Сергей Собянин, мэр Москвы: «Москва сегодня — это город, где технологии работают на благо каждого жителя. Мы видим, как стремительно меняется рынок труда, и наша задача — дать школьникам те навыки, которые будут востребованы. Программа, которую мы запустили — это не только работа с нейросетями. Это возможность для ребят прямо сейчас стать соавторами своей образовательной траектории. Уверен, что подход поможет школьникам осознанно выбрать будущую профессию».

На онлайн на платформе «Школы 21» старшеклассники на практике пройдут полный цикл создания продукта и оценят возможности применения нейросетей в повседневных задачах. Кроме того, ребята разработают еще одного умного помощника на выбор. Так, агент для подготовки мини-доклада поможет собрать всю необходимую информацию и подготовиться к выступлению, агент для подготовки к контрольной работе будет полезен школьнику в поиске нужных учебных материалов, агент-репетитор разберет термины, объяснит тему понятиями из учебника и приведет примеры, а агент-навигатор по предмету поможет быстро найти важную информацию по учебной дисциплине.

Также они смогут создать агента для психологической поддержки. Например, агент для общения и саморефлексии задаст нужные вопросы, помогая сформулировать мысли и разобраться в своем состоянии, а также даст поддерживающую обратную связь на ответы. Агент-помощник в подготовке к сложному разговору подскажет, как продумать вопросы, возможные возражения и найти компромисс в диалоге с учителем, родителями или одноклассниками.

Помимо этого, агент-антикризис предложит несколько шагов поддержки, чтобы школьник справился со стрессовыми ситуациями, например, перед контрольной, а агент-мотивационный напарник поддержит в достижении личных целей ― занятиях спортом, режиме дня, новых привычках, и поможет не потерять мотивацию. Кроме того, смогут создать агента по собственной идее с уникальным набором функций по итогам продуктового исследования.

Затем школьники доработают созданное решение, настраивая его под свои персональные задачи. Завершением проекта станет презентация своего решения другим ученикам для получения обратной связи и дальнейшего развития помощника.