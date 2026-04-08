В США в 2025 году убытки от ИТ-преступлений достигли рекорда в $21 млрд

Больше $20 млрд потеряли в США в 2025 г. жертвы киберпреступлений. Больше всего финансово пострадали владельцы криптовалют. Правонарушения с использованием ИИ набирают обороты. ФБР уже зарегистрировало их в своем отчете отдельной строкой.

Рекорд по убыткам

Федеральное бюро расследований США (ФБР) опубликовало отчет, в котором убытки жертв киберпреступлений в стране за 2025 г. оцениваются почти в $21 млрд. Это на 26% больше по сравнению с 2024 г., когда потери составили $16,6 млрд, пишет Bleepingcomputer.

В отчет ФБР впервые отдельно включены мошеннические схемы, связанные с искусственным интеллектом (ИИ). На них за год поступило 22,3 тыс. жалоб. Ущерб от таких инцидентов оценивается в $893 млн.

Центр по рассмотрению жалоб на интернет-преступления (IC3) в 2025 г. зафиксировал на 141 тыс. больше обращений, чем годом ранее. Их количество превысило 1 млн, тогда как в 2024 г. насчитывало 859 тыс.

Самый большой ущерб — от криптомошшеников

Наибольший ущерб американцам нанесли ИТ-преступления, направленными против криптовалют. Он составил более $11 млрд (181,6 тыс. случаев).

freepik/dcstudio
Это несмотря на дополнительные меры, предпринятые властями еще в начале 2025 г. Агентство по предотвращению киберпреступлений тогда начало операцию под названием «Level Up» для выявления фактов и оповещения об обмане владельцев криптовалют. Из 3,78 пострадавших, получивших уведомления, 78% не знали, что стали целью мошенников.

Убытки от мошеннических схем с инвестициями составили $8,6 млрд, а их количество — почти половину (49%) от всех зарегистрированных за год случаев противоправных действий в ИТ-сфере.

Наиболее пострадавшими секторами критической инфраструктуры в 2025 г. стали здравоохранение, обрабатывающая промышленность, финансовые услуги, информационные технологии и государственные учреждения. Среди граждан, по данным IC3, самые большие финансовые потери понесли представители более старшего возраста (60 лет и более), чьи убытки составили $7,7 млрд (плюс 37% год к году).

Жалобы чаще всего касались фишинговых атак (191 тыс.). На втором месте — вымогательства (89 тыс.), далее следуют мошенничества с инвестициями (72 тыс.), компрометация корпоративной электронной почты (24,7 тыс.), утечки данных (3,9 тыс.), атаки программ-вымогателей (3,6 тыс.) и подмена SIM-карт (971).

Преступления с использованием ИИ включали клонирование голоса, создание поддельных профилей, поддельных документов и видеороликов с использованием технологии дипфейк.

ИИ-преступность растет и в России

ИИ помогает хакерам автоматизировать многие процессы. Злоумышленники, например, стали чаще использовать автоматическое сканирование и элементы искусственного интеллекта для ускорения разведки и анализа уязвимостей. Количество атак с применением подобных технологий за девять месяцев 2025 г. увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., сообщили CNews эксперты «Информзащиты» в октябре 2025 г.

Российские власти в 2025 г. предложили ввести ответственность за использование ИИ в преступлениях до 2 млн руб. и лишение свободы на срок до 15 лет. ИИ может считаться отягчающим обстоятельством, поскольку технологии позволяют создавать более сложные и убедительные способы обмана.

Анна Любавина

