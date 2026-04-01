Санкт-Петербург внедрит роботов для поддержания транспортной инфраструктуры в чистоте

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга и российский разработчик робототехники и ИИ для беспилотного транспорта компания «Когнитив Пилот» объединят усилия в реализации проекта по использованию полностью беспилотных бескабинных роботов производства «Когнитив Пилот» для поддержания элементов транспортной инфраструктуры г. Санкт-Петербург в надлежащем состоянии и чистоте в любое время года. Об этом CNews сообщили представители «Когнитив Пилот».

В первую очередь проект затронет закрытые территории трамвайных депо. «Когнитив Пилот» намерен обеспечить поставку самоходных роботизированных коммунальных машин (мини-тракторов) для очистки территорий депо города на Неве от снега, грязи, пыли, перевозки грузов, покоса травы, а также обеспечения круглосуточной охраны периметра территорий депо, в том числе и от несанкционированного проникновения молодежи - трейнрайтеров, разрисовывающих подвижной состав.

«Санкт-Петербург постоянно совершенствует свою транспортную инфраструктуру. Одной из важных задач в этой зоне является обеспечение качественного и ритмичного функционирования ее элементов, снижение участия человека в рутинных процессах, таких как коммунальные вопросы: обеспечение чистоты, порядка на территориях депо, перевозка грузов и т.д, Наиболее эффективным способом ее решения является роботизация и использование систем искусственного интеллекта. Это мировой тренд.

Самоходный мини-трактор

Очень важно, что самоходные роботизированные коммунальные машины, внедрение которых планируется нами, отечественного производства», сказал Председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Денис Минкин.

«Санкт-Петербург подтверждает свое звание одного из наиболее технологичных и инновационных городов мира. Он одним из первых в мире внедряет промышленных роботов для решения задач совершенствования транспортной инфраструктуры. В этом проекте наши роботы будут способны заменить труд от 5 до 10 человек, в зависимости от стоящей перед ними задачи. Они работают в любую погоду и в любое время года», — сказала генеральный директор «Когнитив Пилот» Ольга Ускова.

В дальнейшем стороны планируют расширить спектр решаемых задач на обслуживание остановок городского транспорта, трамвайные пути и прилегающие к ним территории.

Самоходная роботизированная коммунальная машина компании «Когнитив Пилот» имеет массу 970 кг. Ее номинальная мощность составляет 30 л.с., но благодаря особенностям электродвигателей, она может достигать показателей до 50 л.с. на коротких промежутках времени. Робот имеет небольшие габариты. Его длина составляет 2,7 м, ширина — 1,4 м, высота — 1,6 м. На промышленные образцы машин будут устанавливаться два приводных электродвигателя и один двигатель ВОМ. Набор сенсоров включает четыре видеокамеры, два лидара и радара. Машина способна перевозить грузы массой до 3 тонн.

Предполагается, что перед началом использования роботов персонал депо пройдет обучение по работе с ними. «Это один из первых случаев массового внедрения транспортных полностью беспилотных роботов в нашу жизнь. Поэтому важно, чтобы люди умышленно не пытались проверять возможности беспилотников, намеренно выбегать перед ним, подсовывать посторонние предметы и т.д. Мы уверены, что сотрудники транспортной сферы будут бережно относиться к нашим роботам, будут видеть в них надежных помощников в сложных и трудных процессах», — сказали в компании «Когнитив Пилот».