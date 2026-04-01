«Госплагин» доступен для пользователей «Ред ОС»

Программное обеспечение «Госплагин» доступно для пользователей отечественной операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

«Госплагин» — официальное программное обеспечение (ПО). Он состоит из двух компонентов: расширения для браузера и локального приложения. С ним вы сможете входить на Госуслуги по сертификату электронной подписи (ЭП) и подписывать документы усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Процесс установки «Госплагина» на «Ред ОС» осуществляется в несколько действий: скачайте установочный файл (RPM-based) с официального сайта «Госуслуг»; запустите файл: он установит локальное приложение и расширение для браузера; нажмите на иконку расширения для браузера и активируйте его, следуя подсказкам.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред Софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории Российской Федерации. Операционная система «Ред ОС» может применяться в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры до I категории значимости включительно.

«Мы стремимся к тому, чтобы переход на российское программное обеспечение был максимально комфортным для пользователя. Доступность "Госплагина" для использования в "Ред ОС" закрывает важный запрос со стороны наших заказчиков — возможность простой и быстрой работы с сертификатами электронной подписи на "Госуслугах"», — Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».