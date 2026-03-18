В Анадыре протестировали «умное» освещение в условиях Арктики — цифровые решения масштабируют на весь регион

В самом восточном городе России подведены итоги первой зимы после масштабной модернизации системы наружного освещения в условиях полярной ночи и экстремального арктического климата. Проект завершен в конце ноября 2025 г. и охватил все центральные улицы, дворы, парки и пешеходные зоны города. Монтажные работы завершены в рекордные сроки — всего за два месяца. Об этом CNews сообщили представители «Световые Технологии ЭСКО».

В ходе проекта установлено около 1,7 тыс. светодиодных светильников, адаптированных для арктических условий. Это позволило обеспечить нормативный уровень освещенности и повысить надежность работы системы даже при суровой погоде.

В рамках проекта применены инновационные решения, впервые реализованные в наружном освещении Чукотского округа: «умное» освещение с дистанционным управлением и мониторингом состояния оборудования; адаптивная смена цветовой температуры светильников на основных улицах города в зависимости от времени суток - для комфортного восприятия и сохранения биоритмов (циркадных ритмов) в условиях полярной ночи.

По оценкам экспертов, модернизация позволит снизить расходы на электроэнергию до 73%.

Комментарий губернатора Владислава Кузнецова: «Опыт Анадыря станет основой для модернизации освещения во всех муниципалитетах Чукотского автономного округа. В течение трех лет мы планомерно улучшим освещение там, где это необходимо для комфорта и безопасности жителей Чукотки».

Модернизация освещения реализована по энергосервисному контракту российской энергосервисной компанией «Световые Технологии ЭСКО». Такой подход позволяет реализовать масштабные проекты без дополнительной нагрузки на бюджет за счет экономии энергоресурсов. Энергосервисный контракт обеспечил полный цикл работ: аудит и проектирование, поставку оборудования, монтаж, технологическое присоединение, сервис установленного оборудования в течение двух лет, а также гарантию на светодиодные светильники на весь срок действия контракта.