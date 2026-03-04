CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В Подмосковье назвали самые популярные онлайн-сервисы за 2025 год

Более 10,7 млн онлайн‑записей к врачу оформили жители Подмосковья через региональный портал госуслуг в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Жители Подмосковья активно пользуются региональными онлайн-сервисами для решения повседневных задач. Записаться в МФЦ или к нотариусу, найти пропавшего питомца, заказать вывоз ненужных вещей – все это можно сделать в пару кликов на регпортале. И особенно востребованы, конечно, сервисы в сфере здравоохранения», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

На первом месте по популярности в 2025 г. сервис «Запись к врачу» – жители Подмосковья более 10,7 млн раз оформили запись в поликлиник региона. На втором месте – «Вызов врача на дом» (свыше 487 тыс. раз), а на третьем – «Запись в кружки и секции» (482 тыс. раз)

Также среди востребованных сервисов на региональном портале – сервис по получению информации об очереди на зачисление в дошкольное образовательное учреждение «Проверка заявления в детский сад». Им воспользовались более 260 тыс. раз.

Замыкает пятерку лидеров – запущенный в 2025 г. цифровой помощник «Добробот». К онлайн-консультанту, который помогает пользователям регпортала разобраться в земельных и имущественных вопросах, обратились около 124 тыс. раз.

«Мы видим устойчивый рост спроса на цифровые инструменты в здравоохранении. Помимо записи через портал, все большую популярность набирает чат-бот МАХ для записи к врачу – им уже воспользовались более 50 тыс. раз. Наша задача – сделать запись к врачу и пользование медицинскими сервисами максимально удобными и доступными для каждого жителя Подмосковья», – отметил заместитель Председателя Правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

