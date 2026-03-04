Депутатов принудительно отлучают от iPhone. Apple устроила им избирательные блокировки

Apple заблокировала аккаунты нескольких депутатов Госдумы России в своей экосистеме. Пока это коснулось лишь тех из них, кто попал в санкционные списки США, но не факт, что Apple ограничится ими. В самой России тоже идет кампания против iPhone – во многих госведомствах им больше нельзя пользоваться, а идея отобрать их у депутатов Госдумы прорабатывается на протяжении последних 12 лет.

Принудительный переход на Xiaomi

Несколько депутатов Госдумы России столкнулись с блокировкой своих Apple-аккаунтов, пишут «Ведомости». В экосистеме Apple единый аккаунт, ранее известный как Apple ID и ныне называющийся Apple Account, используется для входа буквально во все сервисы экосистемы компании, где нужна авторизация.

На проблемы с аккаунтами Apple «Ведомостям» пожаловались пока только три российских депутата, но нельзя исключать, что в обозримом будущем Apple заблокирует и других. Один из них получил сообщение о блокировке во время оплаты подписки. Подробности о двух других издание не опубликовало, равно как и ФИО пострадавших депутатов.

К моменту выхода материала блокировки затронули лишь депутатов, числящихся в санкционных списках США, пишут «Ведомости». Американские власти постепенно наращивают число антироссийских санкций с марта 2022 г.

Государственная Дума России Депутаты Госдумы как пользовались американскими iPhone, так и продолжают пользоваться

Apple ушла из России в марте 2022 г. и с тех пор постоянно вводит новые ограничения для россиян.

Проверка на честность

Некоторые депутаты Госдумы открыто заявляют, что у них нет аккаунтов в экосистеме Apple. В частности, Об этом «Ведомостям» сообщила член фракции «Новых людей» в Госдуме Роза Чемерис. Издание подчеркивает, что она владеет смартфонов iPhone, но не уточняет, как она пользуется им без Apple Account.

Также некоторые депутаты публично сообщают о том, что Apple их заблокировала. К примеру, пост об этом в своем личном Telegram-канале 11 февраля 2026 г. разместил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. США ввели против него персональные санкции.

Мотивация Apple

К своей публикации Дмитрий Рогозин приложил письмо, которое Apple отправила ему в качестве уведомления о блокировке. В нем говорится об отказе в совершении покупки и дополнительно сказано: «Данные вашей личности полностью или частично совпадают с данными одной или нескольких сторон из списка лиц, находящихся под санкциями правительства США или другого правительства».

Пост Дмитрия Рогозина

Чтобы решить проблему, Apple просит передать ей очень чувствительную информацию – персональные данные в виде фотографии паспорта или другого удостоверения личности. В безопасности хранения этих сведений есть большие сомнения – Apple ранее допускала утечку пользовательской информации, в том числе и снимков людей из iCloud, которые не были предназначены для посторонних глаз.

Аналогов нет

В российском госсекторе на протяжении последних нескольких лет идет активная кампания по импортозамещению. Это напрямую касается использования как иностранного софта, так и иностранной техники.

Более того, iPhone и вовсе был объявлен чуть ли не вражеским – в 2023 г. в госсекторе началась активная борьба с ним. Как сообщал CNews, многочисленные министерства и прочие ведомства стали запрещать своим сотрудникам пользоваться iPhone, а иногда и другой техникой Apple, в рабочее время.

Запретить депутатам пользоваться iPhone российские власти пытаются как минимум на протяжении последних 12 лет. CNews писал о такой инициативе в 2014 г. Тогда проект постановления Правительства России подготовил Дмитрий Горовцов, занимавший на тот момент пост зампреда думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Между тем, полноценной российской замены iPhone к моменту публикации материала не существовало. Были многочисленные попытки создать суверенный смартфон, например «Р-Фон» образца 2023 г. на российской ОС «РОСА Мобайл», но в массовое производство ни один из них так и не поступил. Также есть российская ОС «Аврора», смартфоны на которой существуют в небольших количествах. Но только пока каталог приложений для Android измеряется сотнями тысяч позиций. Для «Аврора» за 10 лет ее существования было написано не более 100 утилит. В официальном магазине приложений к моменту выхода материала их было всего лишь 90.

Подавляющее большинство российских смартфонов работают на ОС Android и ее производных. Ее разрабатывает американская компания Google, известная своими антироссийскими санкциями.

Сделать только хуже

Если депутаты начнут передавать Apple свои паспортные данные для разблокировки аккаунтов, это может стать проблемой для россиян, не имеющих отношения ни к Госдуме, ни к персональным санкциям. Как сообщил изданию глава отдела разработки компании EvApps Дмитрий Ентин, есть ненулевая вероятность, что алгоритмы Apple начнут блокировать россиян, чьи ФИО совпадают с ФИО лиц, попавших под санкции.