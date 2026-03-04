CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

«Контур» помог экспедитору подать заявление на вступление в реестр экспедиторов

2 марта на портале «Госуслуг» специалисты сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока» помогли компании «БМ-Трейд» подать заявление на размещение сведений об экспедиторе в реестре уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности на платформе «ГосЛог». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Пройти регистрацию в реестре должны все компании и ИП, которые оказывают экспедиторские услуги, в том числе только что созданные организации. Это указано в Федеральном законе от 07.06.2025 №140-ФЗ.

Оксана Леонова, эксперт сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока»: «У действующих экспедиторов есть 60 дней, чтобы подать заявление. Если компания не войдет в реестр, экспедитору грозит запрет оказывать экспедиторские услуги и штраф до 300 тыс. руб. при первичном нарушении, от 500 тыс. до 1 млн руб. — при повторном. Также важно помнить, что в течение 45 календарных дней со дня размещения в реестре, экспедитор обязан подать в орган федеральной службы безопасности заявление о начале взаимодействия с уполномоченными органами. Требование закреплено в постановлении Правительства России от 29.08.2025 № 1318».

Для подачи заявления в «ГосЛог» на портале «Госуслуг» компании «БМ-Трейд» потребовались данные об организации, сведения о территориях, в пределах которых осуществляется транспортно-экспедиционная деятельность, коды деятельности по ОКВЭД. Если экспедитор планирует организовывать перевозку грузов, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, это тоже нужно указать в заявлении. К таким грузам относятся, например, ядерные материалы, боевое оружие, некоторые виды уникальных историко-культурных ценностей, наркотические и психотропные вещества для медицинских целей и другие грузы.

Основную информацию об организации, необходимую для включения в реестр, вводить вручную не нужно: поля с телефоном, почтой и юридическим адресом организации заполняются автоматически на основе данных из реестров ФНС.

Дмитрий Бердников, торгово-транспортно-экспедиционная компания «БМ-Трейд»: «С появлением реестра на рынке станет меньше случайных и недобросовестных игроков, снизятся риски для клиентов при перевозке грузов. Следующий логичный шаг — введение обязательных электронных транспортных накладных и экспедиторских документов с 1 сентября 2026 г. Правила станут едиными для всех, серых схем будет меньше, а компаниям, которые работают по закону, станет проще вести честную конкуренцию».

Перед отправкой заявление было подписано усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Срок оказания услуги — семь рабочих дней. После рассмотрения, выписка из реестра поступит в личный кабинет организации на портале «Госуслуг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google нашел инструмент, с помощью которого можно взломать любой iPhone

ИТ в ОАЭ переходит на удаленку. Для ценных работников пытаются организовать эвакуацию

Завершается регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Депутатов принудительно отлучают от iPhone. Apple устроила им избирательные блокировки

Бывший международный топ-менеджер Softline создал в России цифровое решение для ИТ и телекома

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
CNEWS TV В элитном доме Москвы запустили роботов для доставки посылок
ОБЗОР Провайдеры резервного облачного копирования (BaaS) 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
ОБЗОР Российские цифровые экосистемы 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Виртуальные АТС 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Рынок ПАК
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240