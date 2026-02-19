CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Отечественная нейросеть поможет находить пропавших людей в Ростове-на-Дону

Видеоаналитика на основе искусственного интеллекта, разработанная компанией NtechLab, начала применяться в Ростове-на-Дону. Искусственный интеллект поможет найти преступников, пропавших людей, в том числе детей. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Видеоаналитика FindFace Multi запущена совместно с Минцифры Ростовской области и работает в составе АПК «Безопасный город». Нейросеть анализирует изображение с более 250 камер, установленных на главных улицах, площадях и в парках Ростова-на-Дону. Система за долю секунды может проанализировать и обнаружить человека, которого разыскивают правоохранительные органы или родные. Точность распознавания составляет порядка 99,9%.

«В прошлом году мы проработали совместно с Ростовской областью задачи по развитию и внедрению в регионе современных технологий ИИ, в том числе в сфере правопорядка. Внедрение видеоаналитики в контур безопасности региона поможет правоохранителям Ростова-на-Дону быстрее находить преступников, а также пропавших людей, в том числе детей», – сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

«В рамках пилотного проекта на существующей инфраструктуре АПК «Безопасный город» развернуто решение Find Face Multi, которое отлично себя показало с момента запуска. В настоящее время продолжаются работы по расширению и развертыванию системы безопасности, в том числе прорабатывается вопрос о тиражировании на всю область, включая муниципалитеты», – сказал министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алексей Копытов.

Аналогичные решения NtechLab уже применяются в крупнейших российских городах, в том числе в Краснодарском крае, Самарской области, а также в ЯНАО и Кабардино-Балкарии. Так, например, в 2025 году с помощью видеоаналитики NtechLab в Новосибирске удалось найти более 130 потерявшихся детей.

