В Подмосковье упростили работу с договорами на вывоз бытового мусора

Теперь бизнес Московской области может решать с региональными операторами весь спектр вопросов по договорам на вывоз твердых коммунальных отходов онлайн и быстрее. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Ранее услуга ограничивалась только оформлением первичного договора, но теперь ее функционал расширен: появилась возможность подать заявление на заключение дополнительного соглашения к уже действующему договору либо на его расторжение. Таким образом, весь жизненный цикл договорных отношений с региональным оператором теперь перешел в “цифру”. Еще одним преимуществом обновленной услуги стало сокращение сроков ее предоставления. Если раньше процесс занимал 15 рабочих дней, то теперь – 10», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – это обычный бытовой мусор, который также образуется и у предпринимателей в процессе их работы. В таком случае предприниматель обязан заключить договор с оператором – компанией, которая занимается вывозом и утилизацией ТКО.

Услуга «Заключение договора на вывоз ТКО региональным оператором по обращению с ТКО на территории МО» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Экология» – «Воздух и отходы». Воспользоваться ею могут юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Результат поступит в личный кабинет заявителя на регпортале в виде электронного документа.

