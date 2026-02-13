В Якутии дроны доставили более 660 кг грузов через реку Лена

Пилотный проект с названием «Воздушная переправа» реализуется в Якутии с июля 2025 г. Беспилотники выполняют рейсы между Якутском и поселком Нижний Бестях по маршруту длиной 12 км, преодолевая его примерно за 15 минут при благоприятной погоде, сообщили в Мининноваций региона. Об этом CNews сообщили в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве.

С начала запуска проекта дроны совершили 288 полетов и перевезли 668,5 кг грузов. В основном это продукты питания, медикаменты и документы. В отдельные дни выполнялось до 10 рейсов.

«Проект подтвердил эффективность дронов для стабильной логистики и повышения доступности жизненно важных грузов. Мы продолжим развитие этого направления», — отметил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Петр Николаев.

Благодаря беспилотникам сроки доставки сократились в два-три раза, кроме того снизились затраты на перевозку небольших партий.

Проект реализован по поручению главы республики Айсена Николаева Технопарком «Якутия» совместно с маркетплейсом Boon Market при поддержке Фонда развития инноваций республики. Технологический партнер — компания «Лаборатория будущего», производящая грузовые дроны «Муравей 24». Операторы дронов — студенты Якутского колледжа связи и информационных технологий им. П.И. Дудкина.

Напомним, Якутия стала первым регионом, организовавшим регулярные рейсы БПЛА между населенными пунктами. Работа по развитию технологий гражданских беспилотных авиасистем ведется в рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем», который исполняет цели и задачи нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», инициированный Президентом России Владимиром Путиным.