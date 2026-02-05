Искусственный интеллект поможет искать автомобили в угоне в Хакасии

Интеллектуальные системы видеонаблюдения российского разработчика Netvision начали применяться правоохранителями в Абакане (Республика Хакасия). Об этом CNews сообщили представители Netvision.

Всего к системе видеонаблюдения с ИИ подключено около 300 камер в Абакане. Сейчас такое программное обеспечение подключено к камерам на основных улицах, площадях и в местах массового скопления людей.

Искусственный интеллект за доли секунд может распознать государственный регистрационный знак автомобиля, его марку, цвет и модель. Такие данные смогут использоваться для оперативного поиска угнанных автомобилей, а также подозрительных авто, которые были замечены в местах совершенных преступлений.

«Наши интеллектуальные системы используются более, чем в 20 регионах России. Хакасия – новый для нас регион, в котором мы видим большой потенциал для дальнейшего сотрудничества. Мы также обсуждает внедрение ИИ в сфере ЖКХ, например, для контроля соответствующими службам графика соблюдения очищения улиц от снега и мусора. Более того, ИИ может начать применять и для контроля дорожно-транспортной ситуации в городе», — сказал генеральный директор Netvision Роман Казаченко.

«Интеллектуальные системы видеоаналитики значительно ускоряют процесс поиска преступников и демонстрируют высокую эффективность в предотвращении преступлений. Даже сам факт наличия такой системы в городе или населенном пункте способен предотвратить правонарушение, просто потому что человек будет знать, что скрыться ему не удастся», — сказала председатель Госкомцифровизации Хакасии Екатерина Кузьмина.