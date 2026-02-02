CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

ИТ-специалисты могут подать заявление на отсрочку

С 2 февраля ИТ-специалисты могут на «Госуслугах» подать заявление на отсрочку от срочной службы в 2026 г. После отправки заявки специалиста работодатель увидит ее в личном кабинете организации и, если данные указаны верно, подтвердит. Если работник не отправит свои данные сам, внести его в список на отсрочку сможет организация. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Как подаются списки на отсрочку

Компании нужно проверить и подтвердить данные сотрудников, затем направить через «Госуслуги» списки в Минцифры. От одной организации может быть направлено несколько списков по мере их формирования

Минцифры передаст информацию в Минобороны. Далее решение по отсрочке примет призывная комиссия

Компаниям нужно сформировать и подать списки заранее. До 1 марта Минцифры направит первые списки в Минобороны.

Подать заявление нужно один раз. Если сотрудник сменил место работы, то необходимо внести его от нового работодателя — форма будет работать круглый год.

Требования для включения специалистов в списки: гражданство России; мужской пол; возраст от 18 до 30 лет; работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня; высшее образование по специальности из перечня; работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев (334 дней) в течение года, предшествующего дате начала отправки призывников к месту службы (1 апреля или 1 октября). Требования к стажу не касаются специалистов, которые устроились на работу в течение года после окончания вуза.

На отсрочку могут претендовать закончившие обучение, даже если диплом о высшем образовании ещё не выдан на момент формирования списков. При этом документ нужно будет предоставить в призывную комиссию.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

Власти остановили развитие туристической ГИС, которая обошлась бюджету в полмиллиарда

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

В России впервые аннулировали кредит, оформленный по SMS кибермошенниками

Продажи российских серверов и СХД за год выросли почти вдвое

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР ИТ-тренды в России 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Партнерские программы облачных провайдеров 2026
ОБЗОР Российские ВКС-платформы 2025
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Заказная разработка ПО 2025
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Корпоративные мессенджеры 2025