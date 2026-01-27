CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Запущен новый механизм борьбы с недобросовестными таксистами

Ситуационной-информационный центр Минтранса России и АО «Национальная страховая информационная система» (АО НСИС) завершили техническую интеграцию ФГИС «Такси» и базы данных страховщиков АИС страхования в части ОСАГО. Об этом CNews сообщили представители Ситуационно-информационного центра Минтранса России.

Наличие полиса ОСАГО – обязательное условие для осуществления перевозок легковым такси. Если у таксиста отсутствует действующий полис ОСАГО на используемое транспортное средство – его деятельность является незаконной. В данном случае предусмотрен штраф в соответствии со ст. 12.37 КоАП России, а транспортное средство подлежит исключению из реестра легковых такси.

Водители такси, преимущественно самозанятые, активно пользуются однодневными полисами ОСАГО, являясь их основными покупателями. Они приобретают полис только на дни своей работы на линии. Интеграция ФГИС «Такси» и АИС страхования позволит автоматически проверять наличие полисов ОСАГО в режиме реального времени на дату запроса.

«Благодаря интеграции двух систем, появляется возможность обеспечить оперативный режим проверки данных по наличию полиса ОСАГО», – сказал интеграцию глава НСИС Николай Галушин.

Таким образом, добросовестные таксисты не пострадают, а благодаря интеграции ФГИС «Такси» и АИС страхования любые попытки недобросовестных водителей обмануть пассажиров и государство будут оперативно обнаружены и пресечены.

«После завершения этапа первичной проверки записей потенциал интеграции ФГИС «Такси» и базы данных страховщиков будет в полной мере задействован для защиты прав пассажиров такси, – сказал директор ФГБУ «СИЦ Минтранса России» Александр Кисляков, – ответственные водители такси также получат еще один инструмент защиты от недобросовестной конкуренции».

В настоящее время запущен процесс сверки уже имеющейся базы всех машин такси и договоров ОСАГО, выданных для осуществления таксомоторных перевозок. Принимая во внимание, что количество записей во ФГИС «Такси» составляет более одного млн, первичная проверка записей может занять порядка двух недель.

