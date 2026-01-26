CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Подмосковье переводит договоры на тепло и воду в онлайн

В Московской области договор на поставку коммунальных ресурсов теперь можно заключить на региональном портале госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Трансформация подмосковных ресурсоснабжающих организаций продолжает набирать обороты: теперь заключить договор на поставку коммунальных ресурсов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения можно онлайн. Новая электронная услуга избавляет от очередей и визитов в офисы, делая сервис доступнее, процесс прозрачнее и экономя время жителей», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В рамках пилотного проекта онлайн заключить договор с АО «Мособлтепло» на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение после подключения объекта недвижимости к инженерным сетям можно в Можайском и Рузском муниципальных округах.

Услуга доступна на регпортале в разделе «Гражданам» – «Жилье» – «Коммунальные услуги». Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые являются собственниками или нанимателями объектов недвижимости.

Проект договора поступит в личный кабинет заявителя. При желании договор можно подписать электронной подписью. Для этого достаточно дать согласие при заполнении онлайн‑формы заявления. В этом случае документ возможно будет подписать через приложение «Госключ».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 февраля 2026 года

Власти хотят легализовать в России онлайн-казино

«Ростелеком» скупает по кусочкам две ИТ-компании с выручкой под миллиард

«Дочка» «1С» требует у «Почты России» 100 миллионов с лишним

В «Аэрофлоте» глобальный сбой в ИТ-системе. Ограничены оформление и возврат билетов, регистрация пассажиров и багажа

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Заказная разработка ПО 2025
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Корпоративные мессенджеры 2025
ОБЗОР Kubernetes для ИИ 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Кадровый электронный документооборот (КЭДО) 2025
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Рынок ИТ-услуг 2025