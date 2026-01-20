ДИТ Москвы: более 47 миллионов раз горожане передали показания счетчиков электроэнергии на портале mos.ru

Сервисом для передачи данныех счетчиков электроэнергии онлайн на портале mos.ru воспользовались уже более 47 млн раз. Об этом CNews сообщили представители столичного Департамента информационных технологий.

Информацию нужно отправлять ежемесячно в период с 15 по 26 число включительно. Сервис также дает возможность оплатить счет за электроэнергию и просмотреть историю показаний за прошлые расчетные периоды.

«Портал mos.ru дает горожанам возможность в любое удобное время и с любого цифрового устройства решать практически все бытовые вопросы. Например, уже 12 с половиной лет передать показания счетчиков и оплатить электроэнергию можно онлайн не выходя из дома. За это время востребованность сервиса выросла почти в 120 раз. Если в 2013 г. им воспользовались 27,8 тыс. раз, то по итогам 2025 г. — уже более 3,3 млн», — сказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Возможность передачи показаний счетчиков электроэнергии в онлайн-режиме появилась благодаря взаимодействию с акционерным обществом «Мосэнергосбыт». Сведения, отображаемые в сервисе на портале mos.ru, — данные плательщика, архив показаний прибора учета, тип счетчика и другие — поступают непосредственно из информационных систем компании, что гарантирует их актуальность для пользователей.

Для передачи показаний счетчика следует перейти в каталог услуг на mos.ru, выбрать раздел «Жилье, недвижимость, земля», затем нажать на подраздел «ЖКУ, обслуживание жилья» и найти «Прием показаний и оплата электроэнергии». Чтобы сервис смог в автоматическом режиме найти информацию в системе, нужно внести в личный кабинет портала адрес, лицевой счет и номер счетчика. Также для доступа понадобится стандартная или полная учетная запись на mos.ru.

Передать показания счетчика электроэнергии можно и при помощи виджета «Коммунальные услуги» в личном кабинете портала mos.ru, в городских мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Кроме того, можно воспользоваться терминалами АО «Мосэнергосбыт» в центрах госуслуг «Мои документы» и лично передать показания.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».