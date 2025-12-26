МФЦ Воронежской области выбрал решения «Ред Софт» для перехода на отечественное ПО

Сеть МФЦ Воронежской области переходит на отечественные ИТ-решения «Ред Софт».

Проект направлен на создание импортонезависимой и безопасной ИТ-инфраструктуры рабочих мест сотрудников центров «Мои документы» региона. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт»

Цель проекта

Перед командой специалистов стояла цель обеспечить бесперебойную работу сервисов МФЦ на российском программном обеспечении. Кроме того внедрялись сертифицированные решения, совместимые с ключевыми компонентами ИТ-инфраструктуры МФЦ, и при этом сохранились привычные условия работы сотрудников.

Внедренные решения

В рамках проекта были развернуты: «Ред ОС» — российская операционная система для рабочих станций, задействованных в повседневной работе сотрудников МФЦ; «Ред АДМ» — система централизованного управления ИТ-инфраструктурой.

Особенности реализации

Перед внедрением «Ред ОС» технические специалисты МФЦ Воронежской области провели анализ ИТ-инфраструктуры и существующих операционных систем на рынке. Были сформированы технические требования и разработаны профили рабочих мест сотрудников с учетом используемых решений: прикладного и специализированного ПО и аппаратного обеспечения.

Переход на «Ред ОС» позволяет создать единое безопасное цифровое пространство, где все рабочие станции и сервисы работают под контролем отечественного программного обеспечения.

Внедрение решения «Ред АДМ» происходит поэтапно. В будущем оно обеспечит централизованное управление конфигурациями и повышение эффективности администрирования инфраструктурой, а также снизит нагрузку на ИТ-службу центров «Мои документы».

Масштаб проекта

«Ред ОС» используется во всей филиальной сети МФЦ Воронежской области. Процесс импортозамещения ИТ-инфраструктуры центров «Мои документы» региона на российскую операционную систему выполнен на 90%. Переход охватил 41 филиал и более 1000 рабочих мест.

Централизованное управление инфраструктурой выстроено на базе системы «Ред АДМ». Один из филиалов МФЦ уже полностью переведен на продукты «Ред Софт», что позволило отработать целевую модель эксплуатации в полном объеме.

Проект реализован с сохранением единой цифровой среды. Все рабочие станции и сервисы находятся под контролем отечественного программного обеспечения. Решение «Ред АДМ» позволило централизовать управление конфигурациями геораспределенной ИТ-инфраструктуры и повысить прозрачность администрирования.

Результаты и дальнейшее развитие

В рамках проекта специалисты «Ред Софт» провели обучение сотрудников и администраторов МФЦ по работе с решениями «Ред ОС» и «Ред АДМ». Совместно с командой центров «Мои документы» выстроили модель сопровождения, которая включает консультации, обновления и мониторинг стабильности рабочих мест. Такой подход позволяет минимизировать риски при переходе на отечественное ПО, сохранить бесперебойную работу инфраструктуры и снизить нагрузку на ИТ-службу центров «Мои документы».

«Для нас важно, что внедрение коснулось реальной ежедневной работы специалистов, которые обслуживают тысячи граждан Воронежской области. Проект показал, что переход на отечественные технологии не только возможен, но и может проходить эффективно. Рабочие станции на «Ред ОС» и централизованное управление через «Ред АДМ» обеспечивают стабильность, безопасность и простоту администрирования. Благодарим МФЦ Воронежской области за оказанное доверие», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Проект продолжается. В планах — расширить использование «Ред АДМ» на все филиалы МФЦ с наследованием уже настроенных конфигураций, а также установить «Ред ОС» на оставшиеся рабочие места, завершив переход инфраструктуры на российский программный стек.

«Внедрение отечественных решений «Ред Софт» стало частью комплексной стратегии региона по развитию государственных услуг на базе российских технологий. Команда «Ред Софт» сопровождает проект на всех этапах: помогает с внедрением, обучает сотрудников и оказывает поддержку в процессе перехода на российское ПО. Это позволяет сохранить привычные рабочие условия для специалистов МФЦ. Мы планируем и дальше развивать проект совместно с «Ред Софт», расширяя использование решений в филиальной сети», — сказала Инна Швырева, представитель отдела информационной безопасности и ИТ-инфраструктуры АУ «МФЦ Воронежской области».