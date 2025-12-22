CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье расширили комплексный сервис для бизнеса

На региональном портале запустили обновленный комплексный сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сервис стал еще удобнее для подмосковных предпринимателей: теперь в нем доступно 47 видов регионального, муниципального и федерального контроля и надзора, включая новый – в области продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Заполнив одну форму, представители бизнеса могут в электронном виде подавать все необходимые документы, записаться на консультацию или профилактический визит, что значительно упрощает взаимодействие с контролирующими органами», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

«Комплексный сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности» доступен в разделе «Бизнесу» – «Прочее» – «Контрольно-надзорная деятельность». Воспользоваться им могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать категорию заявителя, заполнить электронную форму.

Комплексный сервис объединяет 12 ведомств и 56 муниципальных образований, а также более 6 тыс. документов по всем видам надзора (уведомления, ходатайства, извещения, акты, предписания, протоколы).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

У российского производителя радиоэлектроники отбирают 100-миллионный грант на создание оборудования 5G

В России освоят материал для выпуска кристаллов в светодиодах. Сейчас его закупают за границей

Власти хотят создать единую базу китайских автозапчастей, чтобы защитить граждан от покупки неподходящих деталей

ФСБ дали право получать копии баз данных у любых организаций

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще
CNEWS TV CNews FORUM: Путь ИТ-директора в России – какой он?
ОБЗОР Российские платформы интеграции (ESB) 2025
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Рынок СУБД 2025
ОБЗОР Wi-Fi для бизнеса 2025
CNEWS TV CNews FORUM: Российский ИТ-рынок замер — что происходит и чего все ждут?
ОБЗОР Российские IBP-системы 2025
CNEWS TV Пятилетку инсорс-разработки скоро сменит пятилетка аутосорсинга
ОБЗОР Российские DMP-платформы 2025