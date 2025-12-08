CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Цифровой регион» собрал уже 184 ИИ-решения

184 ИИ-решения из 37 регионов России опубликованы на портале «Цифровой регион». Все они прошли верификацию Центром развития искусственного интеллекта при Правительстве России. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В этом году подмосковный портал “Цифровой регион” стал всероссийской платформой для обмена лучшими ИИ-практиками. Теперь все субъекты России имеют на портале личный кабинет, что позволяет оперативно загружать разработки – так лучшие практики быстрее проходят проверку и становятся доступны всем. На портале уже опубликовано 184 ИИ-решения, из которых 25 – проекты Московской области», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В число лидеров по количеству загруженных на портал и проверенных решений вошли: Московская, Новосибирская, Тюменская, Сахалинская и Челябинская области.

Среди отраслей‑лидеров по внедрению ИИ: здравоохранение (49 решений), государственное и муниципальное управление (47 решений) и безопасность (23 решения).

При этом основная часть опубликованных на портале практик базируется на технологии компьютерного зрения. В их числе такие ИИ-решения Московской области, как:

– Контроль за питанием в соцучреждениях: через приложение «Проверки Подмосковья» ИИ распознает блюда на фото и сравнивает их с меню, утвержденным Роспотребнадзором, если что-то не так – отправляет сигнал ответственным специалистам. «Умное» решение помогло сократить жалобы на питание в социальных учреждениях на 25%.

– Контроль несанкционированной уличной торговли: через 6,5 тыс. камер системы «Безопасный регион» ИИ следит за уличной торговлей, фиксирует нарушения и создает задание на их устранение. За время работы нейросеть выявила более 70,8 тыс. незаконных торговых точек.

На портале «Цифровой регион» можно не только изучить опубликованные решения, но и подать онлайн-заявку на их внедрение.

