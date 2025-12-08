CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

Беспилотные комплексы Zala Zarya расширяют географию применения

Специалисты Главного управления МЧС по Республике Марий Эл успешно провели учебно-тренировочные полеты беспилотного авиационного комплекса Zala Zarya-1M. В ходе полета, курируемого руководством подразделения, были в штатном режиме проверены все ключевые тактико-технические характеристики аппарата, включая навигацию, управляемость и интеграцию в действующую систему управления БАС. По результатам испытаний комплекс рекомендован к дальнейшей эксплуатации и включению в состав дежурных средств обеспечения оперативной деятельности подразделения. Об этом CNews сообщили представители Zala.

Также ведомство сообщило о поступлении на вооружение спасателей Забайкальского края беспилотного комплекса Zala Zarya-1. Аппарат, разработанный с учетом специфики работы МЧС, уже готов к работе в сложных климатических условиях региона. Он оснащен мощной оптикой и тепловизором для круглосуточного мониторинга, способен находиться в воздухе до четырех часов и передавать данные на расстояние 20 км. Операторы подразделения прошли полный курс обучения работе с комплексом.

Расширение парка беспилотных авиационных систем позволяет спасательным службам России повышать эффективность мониторинга и реагирования, что подтверждается сотнями успешных применений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Российский дизайн-центр оштрафовали на десятки миллионов за просрочку разработки «космического» процессора

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Рынок услуг с использованием БПЛА в России в 2025 году превысил 26 миллиардов

Россияне не смогут со смартфона входить на «Госслуги» по SMS: нужно ставить Max

При отключениях мобильного интернета россияне смогут ходить на сайты Центробанка, «Домклик» и Okko

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще
CNEWS TV CNews FORUM: Путь ИТ-директора в России – какой он?
ОБЗОР Цифровизация строительной отрасли 2025
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР СЭД/ECM-платформы для крупных предприятий 2025
ОБЗОР EdTech: Цифровизация образования
CNEWS TV CNews FORUM: Российский ИТ-рынок замер — что происходит и чего все ждут?
ОБЗОР Рынок HR Tech 2025
CNEWS TV Пятилетку инсорс-разработки скоро сменит пятилетка аутосорсинга
ОБЗОР Российские RPA-платформы 2025