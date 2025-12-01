CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Получить статус резидента в ОЭЗ Подмосковья теперь можно онлайн

На региональном портале появилась новая услуга, в рамках которой представители малого и среднего бизнеса могут зарегистрировать свою деятельность в особых экономических зонах (ОЭЗ). Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Подмосковье стало первым регионом России, который полностью перевел процессы заключения, изменения и расторжения соглашений об осуществлении деятельности в особых экономических зонах в электронный вид. Теперь предприниматели могут получать статус резидента и оформлять всю необходимую документацию онлайн, без личного обращения в ведомства. Подписание документов управляющей компанией также доступно дистанционно. Это позволит сэкономить около 30% рабочего времени как самим заявителям, так и сотрудникам, занимающимся обработкой заявок», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Особая экономическая зона – территория, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны. В Московской области их шесть – «Дубна», «Исток», «Ступино Квадрат», «Большой Серпухов», «Кашира» и «Максимиха».

Услуга «Соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ Подмосковья» доступна в разделе «Бизнесу» – «Бизнес» – «Другое». Предприниматели Московской области могут стать резидентами ОЭЗ, а действующие резиденты - внести изменения в соглашение или расторгнуть его.

Воспользоваться услугой могут зарегистрированные на территории особой экономической зоны индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для оформления заявления необходимо авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить документы. Результат поступит в личный кабинет в течение 15 рабочих дней.

