Известного производителя военных и гражданских БПЛА хотят обанкротить из-за долгов

Производителя военных и гражданских беспилотников «Кронштадт» намереваются обанкротить из-за отсутствия выплат по судебному решению на несколько миллионов. Однако за год у компании накопилось 154 иска на общую сумму 2,6 млрд рублей.

Обанкротить должника

Как выяснил CNews, ООО «Скб Электронного Приборостроения» хочет обанкротить производителя беспилотников АО «Кронштадт». Заявление с таким намерением было опубликовано на Федеральном ресурсе юридически значимых сведений 26 марта 2026 г.

Кредитор был вынужден пойти на такие меры в связи с неисполнением «Кронштадтом» вступившего в законную силу в декабре 2025 г. решения Арбитражного суда о взыскании с производителя 9,2 млн руб.

АО «Кронштадт» — один из флагманов российского рынка беспилотников. Компания известна своими проектами БПЛА «Орион», «Иноходец», а также заводом серийного производства беспилотников в Дубне.

Представители «Кронштадта» не ответили на запрос CNews о причинах неоплаты и будущей стратегии.

Иски на миллиарды

О том, что компанию завалили исками CNews писал в августе 2025 г. За 12 месяцев должник стал ответчиком по 154 делам на общую сумму 2,6 млрд руб. Среди последних крупных исков можно выделить обращение в суд «Аквамаша» на сумму 125,6 млн руб., «Электромашиностроительного завода» — на 79,4 млн руб., «Краснознаменского завода полупроводниковых приборов Арсенал» — 28,5 млн руб. Все иски связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнение обязательств по договора поставки.

«Кронштадт»
Знаменитого производителя БПЛА хотят обанкротить

Напомним, «Кронштадт» уже намеревались обанкротить в августе 2023 г. Но заявление в суд так и не было подано.

Помимо миллиардных исков, владелец производителя БПЛА отчитался о миллиардных убытках: накануне CNews писал о том, что владелец АО «Кронштадт» ушел в убыток на 4,6 млрд руб.

Чем занимается «Кронштадт»

Согласно официальному сайту компании, «Кронштадт» занимается разработкой и производством оборудования, ПО и комплексных решений для беспилотной авиации и оборонной промышленности. Среди продуктов компании присутствуют беспилотники, программно-аппаратные комплексы для навигации и управления БПЛА, наземные пункты управления БПЛА и др. Одна из известных разработок компании — беспилотник «Орион», который подходит для выполнения различных задач как военного, так и гражданского назначения.

Информации об учредителях и выручке компании в открытом доступе практически нет. Последние данные по выручке опубликованы по итогам 2020 г.: выручка 2 млрд руб. при чистом убытке 3,6 млрд руб., следует из базы «Контур.фокус».

«Кронштадт групп» изначально была частью группы компаний «Транзас», занимающейся производством высокотехнологичесных решений для морской отрасли. В 2015 г. АФК «Система» приобрела «Кронштадт групп» за 4,8 млрд руб. После этого группа сконцентрировалась на разработке программного и аппаратного обеспечения для беспилотной отрасли. В июле 2021 г. Tadviser писал, что АФК «Система» больше не является держателем контрольного пакета акций «Кронштадт» без подробностей относительно новых владельцев.

Кристина Холупова

