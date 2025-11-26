Скрининг сердца за минуту: резидент «Сколково» запустил пилотный проект в сети медцентров Москвы

Компания «КардиоКварк», резидент «Сколково» в партнерстве с федеральной сетью медицинских лабораторий запустила пилотный проект экспресс-диагностики сердца. Специальные кардио-кресла установлены в трех медицинских центрах сети в Москве и позволяют пациентам самостоятельно и бесплатно снять электрокардиограмму (ЭКГ) всего за одну минуту. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Инициатива по оснащению программно-аппаратными комплексами «Кардио-Кресло» медицинских учреждений направлена на интеграцию передовых диагностических технологий в повседневную жизнь, позволяет максимально доступно и удобно обеспечить раннее выявление рисков сердечно-сосудистых заболеваний. В основе проекта — медицинское оборудование с программным обеспечением «КардиоКварк».

Услуга по скринингу сердца доступна посетителям медучреждения без предварительной записи. Для диагностики необходимо присесть в кардио-кресло, расположенное в зоне ожидания, ввести номер телефона, физиологические параметры и приложить ладони к электродам. Регистрация ЭКГ происходит в течение одной минуты, после чего пользователь по СМС получает ссылку на медицинский документ — ЭКГ-отчет, результаты автоматического анализа и рекомендации в случае отклонений.

«Мы стремимся сделать заботу о своем здоровье максимально простой и привычной частью повседневной жизни. Кардио-кресла — это шаг к новой культуре профилактики: теперь проверить работу сердца можно буквально за одну минуту, без записи и ожидания. Такой формат особенно важен для людей, которые часто откладывают визит к врачу из-за нехватки времени», — сказала Мария Козлова, директор департамента по продукту сети медицинских лабораторий «Инвитро».

Сотрудничество резидента «Сколково» с одной из крупнейших лабораторных сетей России — яркий пример успешной отечественной разработки, внедренной в практическое здравоохранение. Использование прогнозирования и профилактики заболеваний является одним из самых перспективных направлений современной цифровой медицины.

«Практическое применение технологий раннего выявления патологий — это именно тот результат, который является ключевым для нашего проекта. Важно, что разработка вышла за пределы прототипирования и успешно внедрена в крупнейшей федеральной сети, внося вклад в решение задач здравоохранения, особенно в снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время Кардио-креслами оснащены медцентры сети, расположенные по улице Малая Филевская, Каширскому шоссе и Химкинскому бульвару. Однако высокий спрос свидетельствует о возможном распространении проекта», — сказал Сергей Садовский, кандидат физико-математических наук, заместитель генерального директора компании «КардиоКварк».