«Ростелеком» и правительство Свердловской области создадут цифровой хаб на Урале

Компания «Ростелеком» и правительство Свердловской объединят усилия для развития и модернизации цифровой инфраструктуры региона. Соглашение затронет ключевые направления сотрудничества: от создания мощных центров обработки данных (ЦОД) до внедрения облачных сервисов и развития необходимой энергетической и транспортной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Документ подписали и. о. заместителя губернатора – министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин и директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Лукошков.

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «“Ростелеком” уже изучает возможность реализации инвестиционного проекта по строительству в Свердловской области новой очереди ЦОД, соответствующего международным стандартам надежности и энергоэффективности. Это послужит платформой для внедрения передовых технологий, таких как облачные сервисы и системы обработки больших данных. Наша цель – создать современную информационно-технологическую экосистему, которая станет катализатором экономического роста и позволит региону войти в число лидеров ИТ-трансформации в России».

«Ростелеком» имеет опыт в создании инфраструктуры для хранения больших объемов данных. Например, дата-центр «РТК-ЦОД» (кластер компании «Ростелеком») в Екатеринбурге – это комплекс международного уровня для содержания и обработки цифровой информации. В столице Свердловской области уже работают две очереди центра, завершается строительство третьей. Общая вместимость действующих площадок превышает 400 стоек, где размещены данные десятков клиентов: ключевых компаний, организаций, государственных и коммерческих структур со всей России.

Дмитрий Ионин, и. о. заместителя губернатора – министра инвестиций и развития Свердловской области: «Губернатор Денис Паслер поставил перед нами задачу – усилить развитие современной цифровой инфраструктуры Свердловской области. Сотрудничество с “Ростелекомом” позволяет нам последовательно двигаться к ее решению: обеспечить надежное хранение и обработку данных, внедрить облачные сервисы и интегрировать их с государственными информационными системами. В Свердловской области активно развиваются промышленность, логистика и высокие технологии, поэтому создание цифрового хаба имеет стратегическое значение. Оно повысит устойчивость экономики, ускорит внедрение инноваций и сделает регион центром притяжения для ИT-проектов федерального уровня».

«Ростелеком» и правительство Свердловской области много лет сотрудничают в сфере цифровой трансформации региона и интернет-безопасности. Например, власти используют платформу «ГосТех» для противодействия кибератакам.

