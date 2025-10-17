CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Умные сервисы помогают оформлять социальную помощь в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области оптимизировали услугу по оформлению социальной помощи. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Процесс получения выплат стал проще и удобнее. Теперь система сама уведомляет указанного в заявлении члена семьи, чтобы он дал согласие на обработку персональных данных. Кроме того, в форме заявки появился сервис предпроверки – он подскажет, если вы уже подавали заявление и решение по нему еще не принято. А если выплата назначалась ранее, сообщение об этом появится на экране», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место жительства или место пребывания в Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» – «Поддержка» – «Помощь в сложных ситуациях».

Оформить выплату могут отдельные категории жителей Подмосковья, имеющие низкий доход. Среди них – малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, пенсионеры, ветераны.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Заявку рассмотрят в течение 22 рабочих дней.

