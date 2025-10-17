Полицейский робопес с ИИ начал патрулировать улицы Китая

В китайском городе Ханчжоу начали использовать робособаку для помощи полиции. Робот может самостоятельно патрулировать улицы, сообщая людям о происшествиях и фиксируя все аудио- и видео-улики.



Начало тестирования

Робот-собака начал полицейское патрулирование на улице Наньшань в районе Цинбо города Ханчжоу (провинции Чжэцзян на востоке Китая), пишет Global Times, ссылаясь на сообщение администрации района Цинбо.

После полевых испытаний робот продолжит «обучаться» и совершенствоваться, а маршруты патрулирования и спектр задач, которые может решить система, будут расширены, сказал изданию заместитель руководителя комплексной административной правоохранительной группы района Цинбо У Вэй (Wu Wei).

Робот-инспектор серебристо-серого цвета оснащен «мозгом» искусственного интеллекта, камерой высокого разрешения, различными сенсорами. По словам У Вэй, он может самостоятельно воспринимать окружающую обстановку и принимать разумные решения.

Роботизированные собаки повысят скорость и точность реагирования, экономя человеческие ресурсы и передавая данные о местоположении, аудио- и видеоматериалы с места события, отметил У Вэй.

Что умеет робопес

Робопес может самостоятельно патрулировать улицы и выявлять проблемы, например, незаконная парковка, заблокированный проезд. После обнаружения нарушения ему можно дистанционно дать команду передавать видео-доказательства в режиме реального времени.

Робот способен также четко информировать жителей голосом: «пожалуйста, не садитесь в нелегальные транспортные средства», «остерегайтесь мошенничества».

Полностью заряженная собака может работает три-четыре часа. Во время обычного патрулирования она передвигается преимущественно на четырех колесах для экономии энергии, может преодолевать уклоны до 35 градусов и встречающиеся препятствия.

«Эта модель выводит передовые технологии из лабораторных условий в реальный мир, решая задачи управления и предоставляя компаниям платформу для внедрения своих технологий», — сказал У Вэй.

Использование роботов-собак в полиции

Об испытаниях в полиции дистанционно управляемой собаки-робота в городе Малага (Испания) CNews писал в апреле 2024 г. Она тоже может выявлять нарушения правил дорожного движения (ПДД) и рассказывать гражданам, где запрещено движение автомобилей, скутеров и т. д.

А вот полиция Нью-Йорка отменила использование Digidog от компании Boston Dynamics в 2021 г., получив отпор со стороны общественности и государственных чиновников, опасающихся, что роботы могут принести больше вреда, чем пользы. Тогда отмечалось, что это направление требует государственного регулирования.

Российская компания «Промобот», производитель одноименных сервисных роботов, представила робота-патрульного «Скорпион» на заседании Коллегии МВД в Москве в феврале 2021 г. Робот оборудован гусеничной платформой, системой распознавания лиц и системой навигации. Он способен передвигаться по лестницам, бордюрам, а также по снегу, песку, грязи и воде.

Российский робот использует лазерный сканер для построения карты, ультразвуковые датчики для определения препятствий, а также GPS или ГЛОНАСС для локализации в пространстве. Благодаря этому, «Скорпион» может управляться удаленно, так и работать в полностью автономном режиме.