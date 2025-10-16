CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

«Россети» повысили уровень импортозамещения ИТ-решений до 91,5%

«Россети» повысили уровень импортозамещения ИТ-решений до 91,5%. Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко рассказал о переходе на отечественное программное обеспечение в сетевом комплексе.

Он отметил, что решение задачи импортозамещения требует комплексного подхода, потому что за предыдущие годы в отрасли сформировался «лоскутный» ИТ-ландшафт, состоящий из многих сотен систем. Для преодоления этого вызова в группе «Россети» была создана Единая ИТ-архитектура, предусматривающая унификацию процессов и данных, а также типизацию целевых решений. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Россети».

«Мы разработали Стратегию цифровой трансформации до 2030 г., определили портфель проектов, которые реализуются исключительно на российских ИТ-платформах. На базе дочерней компании «Россети Цифра» и Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей создали Центр тестирования отечественных решений, где проверяются качество и совместимость программных и аппаратных продуктов», – сказал Константин Кравченко.

Несмотря на объективные тарифные ограничения, добавил он, группе «Россети» удалось добиться серьезных результатов – показатель импортозамещения, рассчитанный по методике Минцифры России, в настоящее время достиг 91,5%. Наиболее сложной задачей, над которой идет работа, является переход на отечественные ERP-системы, объединяющие ключевые производственные и финансовые процессы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 ноября 2025 года

ИТ-компании бьют тревогу: отмена налоговых льгот ударит по госорганам и по бюджету

Разработчика «умных» ингаляторов для туберкулезников и раковых больных выселили из «Сколково» и предъявили иски на 380 миллионов

Германия машет рукой Microsoft и массово переходит на открытое ПО. Первыми под нож пошли MS Exchange и Outlook

Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025

На «Госуслугах» появилась возможность оформить налоговый вычет

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews.Лица»: Проживем без VMware?
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024