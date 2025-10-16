Нейросети «Яндекса» помогут жителям Карачаево-Черкесской Республики найти сведения о предках

В «Поиске» по архивам появились документы из фондов Государственного архива Карачаево-Черкесской Республики. Сервис поможет пользователям найти информацию о своих предках, а исследователям — узнать больше об истории региона. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Нейросети «Яндекса» расшифровали первые четыре тыс. отсканированных листов с архивными записями — из метрических книг Михайло-Архангельской церкви станицы Усть-Джегутинской Баталпашинского отдела Кубанской области. Самые ранние из записей датируются 1862 г., а самые поздние — 1913. Все эти документы уже доступны для полнотекстового поиска, а совместная работа «Яндекса» с архивом продолжается.

Карачаево-Черкесия — регион с представителями многих народов: карачаевцев, черкесов, русских, абазин, ногайцев и других. Местный архив хранит память о событиях, которые оказывали влияние на весь Северный Кавказ: переселения, войны, миграции семей, развитие сельского хозяйства и промышленности.