Цифровой скачок: какие регионы России лидируют по росту установок госприложений

Магазин приложений RuStore представил топ самых скачиваемых госприложений в 2025 г. По данным сервиса, приложения вроде «Госуслуг», «Госключа» и других сервисов для оформления документов, записи к врачу и получения пособий пользуются огромным спросом - они входят в топ-5 наиболее популярных категорий по количеству скачиваний. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Методология исследования: аналитика RuStore проводилась по итогам первых трех кварталов 2025 г. и сравнивалась с аналогичным периодом 2024 г. В выборку вошли установки приложений из категории «государственные» в RuStore — данные по другим магазинам приложений в исследовании не учитывались.

Так, в пятерке лидеров социально значимых госприложений в 2025 г. — «Госуслуги», «Госключ», «Моя Москва (mos.ru)», «Госуслуги Дом» и «Госуслуги Авто». Они также входят в топ-30 самых популярных в RuStore среди всех приложений. Поскольку именно через RuStore сегодня чаще всего устанавливаются российские и государственные сервисы, а аудитория площадки превышает 50 млн человек в месяц, рейтинг отражает общие предпочтения пользователей в этой категории.

Однако эти сервисы — общефедеральные или московские. Если в столице основные госприложения доступны онлайн, то в регионах бывают сложности с доступом к цифровым услугам. По словам генерального директора АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко, цифровизация регионов в России развивается неравномерно.

«Ведущие регионы, такие как Москва, Республика Татарстан, Тюменская область, Липецкая область и другие, демонстрируют высокий уровень внедрения цифровых сервисов. В то же время в ряде субъектов уровень остается низким из-за нехватки квалифицированных кадров, финансирования и инфраструктурных ограничений. Для решения этой проблемы в начале 2025 г. в России были впервые запущены региональные сервисы, которые предусматривают новый формат предоставления государственных услуг. Он позволяет сократить время на их получение почти до 25 дней и снизить количество очных визитов в ведомства до одного», — сказал Сергей Плуготаренко.

Региональные драйверы роста

В RuStore также проанализировали уровень активности пользователей в субъектах и степень цифровизации в них. Наибольший прирост активности зафиксирован в Иркутской области: количество установок государственных приложений за год выросло на 256%. Аналитики полагают, что такой рост связан с запуском региональной программы «Цифровая экономика». Благодаря ей в 2024 г. в 24 населенных пунктах Иркутской области, включая малочисленные, был проведен высокоскоростной мобильный интернет. На это также повлияло расширение покрытия интернета в отдаленных и сельских районах региона. Это упростило доступ жителей к онлайн-сервисам.

В Ростовской области прирост составил 180%. В период с 2021 по 2024 гг. на цифровизацию региона потратили более 3 млрд руб., включая модернизацию органов власти и ИТ‑инфраструктуры. Как отмечал глава Минцифры Ростовской области, регион вошел в число лидеров по темпам и объемам цифровизации.

Стабильно высокий интерес к цифровым услугам также отмечается в Нижегородской области (+168,5%) и Кемеровской области (+168%). Нижний Новгород остается цифровой «столицей», занимая почетное место в топ-3 регионов по количеству ИT-специалистов на душу трудоспособного населения. Также область находится на третьем месте в стране по разработке программного обеспечения.

Резкий рост интереса в Кемерове может быть связан с реализацией региональной программы «Информационное общество 2024–2030», развитием ИТ‑инфраструктуры и активацией пользователей через цифровую платформу «Кузбасс Онлайн». К концу 2023 г. она охватила тыс. жителей, а в 2024 г. горожане подали более тыс. заявлений в электронном формате.

Московская область, традиционно лидирующая по общему числу установок, показала рост на 149% по сравнению с предыдущим годом. В Красноярском крае и Волгоградской области количество установок увеличилось на 145% и на 143% соответственно.

Положительная динамика наблюдается и в других регионах. В Челябинской области прирост составил 137%, в Краснодарском крае — 135%, в Воронежской области — 131%, а в Самарской — 124%. Также в десятке регионов с самой яркой динамикой — Башкортостан (+108%) и Татарстан (+106,5%). В Свердловской области, Новосибирской области и Пермском крае прирост установок за год составил около 93–94%, а в Ленинградской области — 73%.

Сергей Плуготаренко также отметил, что высокая активность пользователей госсервисов в перечисленных регионах связана с сочетанием развитой инфраструктуры, внимания властей к цифровым технологиям и масштабных информационных кампаний. Все это способствует привлечению граждан к использованию электронных государственных сервисов.

«Ростовская и Нижегородская области — одни из самых густонаселенных регионов России с крупными городскими центрами, где традиционно выше уровень цифровой грамотности и спрос на современные сервисы. В Иркутской и Кемеровской областях значительная часть населения проживает в удаленных и труднодоступных районах. Для таких жителей электронные госуслуги становятся единственным удобным способом взаимодействия с государством», — сказал Сергей Плуготаренко.

Общий тренд: удобство и доступность

Резкий рост в большинстве регионов — это отражение ключевого тренда последних лет. Граждане все чаще выбирают «мобильный» формат взаимодействия с государством, а цифровые сервисы становятся стандартом получения услуг. Это особенно заметно в регионах, где расширяется доступ к мобильной связи и интернету, запускаются инициативы по цифровизации и поддержке населения в онлайн-среде. Благодаря размещению государственных и региональных приложений в RuStore, жители даже самых удаленных территорий получают доступ к тем же цифровым возможностям, что и в крупных городах, что способствует более равномерному развитию цифровой инфраструктуры в стране. Размещение государственных и региональных приложений в единой отечественной экосистеме позволяет обеспечить их стабильную работу, поддержку локальных сервисов и равный доступ к ним жителей любых территорий, что в итоге ускоряет развитие цифровой инфраструктуры по всей стране.