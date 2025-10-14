CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации предоставляет средства корпоративного доступа к пространственным данным

В КБ «Панорама» разработан Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации версии 8.6 для операционных систем Astra Linux Special Edition, «Ред ОС», «Альт Линукс» и MS Windows под управлением ГИС «Панорама». В новой версии добавлена возможность коллективного просмотра, редактирования и обновления аэронавигационных пространственных данных с помощью ГИС Сервера. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

ГИС «Сервер» предоставляет удаленный доступ к аэронавигационным картам, данным ДЗЗ и пространственным базам данных. Размещение данных на сервере обеспечивает защиту от нелегального просмотра, копирования, изменения и печати. ГИС «Сервер» поддерживает многоуровневое подключение между собой для распределенного хранения и обработки пространственных данных с автоматической репликацией и резервным копированием.

Создаваемые на ГИС «Сервере» карты могут удаленно просматриваться на мобильных устройствах под управлением ОС Аврора или ОС Android в ГИС Panorama Mobile или в приложениях, разработанных с помощью ГИС «Конструктор» для ОС «Аврора» и ГИС «Конструктор» для Android. Аэронавигационные карты с ГИС «Сервера» могут сохраняться на мобильных устройствах для автономной работы.

Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации представляет собой набор инструментов для ведения базы аэронавигационных данных, моделирования и анализа аэронавигационной обстановки, формирования аэронавигационных карт и обмена данными с другими информационными системами посредством экспорта и импорта в обменном формате ARINC 424-19 и экспорта в формате AIXM 5.1. Задача «Проектирование схем полетов» служит для проектирования маршрутов вылета, подхода и посадки и анализа безопасности полетов на них. Задача «Оценка соответствия аэродромов требованиям ФАП» предназначена для анализа аэродрома и приаэродромной территории на предмет годности к эксплуатации и полетов воздушных судов согласно Федеральным авиационным правилам.

