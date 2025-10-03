CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Минцифры Амурской области и «Р7» подписали соглашение о сотрудничестве

Министерство цифрового развития и связи Амурской области и «Р7» заключили соглашение о сотрудничестве.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут работа над повышением эффективности использования российского ПО в регионе и тестирование офисного пакета «Р7 офис» в органах исполнительной власти Амурской области и их подведомствах.

Соглашение также предусматривает организацию совместных конференций, семинаров и других мероприятий и проведение информационно-просветительской работы среди органов местного самоуправления.

Денис Земнухов, министр цифрового развития и связи Амурской области, сказал: «Сотрудничество с лидирующими российскими вендорами позволит нам наиболее плавно и эффективно перевести государственные учреждения на отечественное ПО и снабдить их современными и безопасными инструментами для работы. Мы уверены, что партнерство будет способствовать ускорению цифровой трансформации Амурской области».

Михаил Клешев, руководитель проектов «Р7» на территории Сибири и Дальнего Востока, отметил: «Подписание соглашения с Минцифры Амурской области — это ключевой шаг в усилении присутствия «Р7 офис» на Дальнем Востоке, одном из стратегически важных для нас регионов развития, и весомый вклад в реализацию политики импортозамещения. Мы готовы активно участвовать в адаптации отечественного офисного ПО в регионе и получать обратную связь для улучшения наших решений».

