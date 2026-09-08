CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе Открытое ПО
|

Тысячи швейцарских чиновников пересядут на экзотический пакет ПО, отвергнув Microsoft 365

Власти Швейцарии масштабируют инициативу по пробному переходу на открытое ПО. В качестве альтернативы доминирующему на правительственных компьютерах Microsoft 365 для проведения пилота выбран немецкий пакет openDesk. Киберкомандование армии Швейцарии уже практически завершило миграцию.

Правительство Швейцарии отказывается от Microsoft 365

Федеральное правительство Швейцарии планирует отказаться от набора сервисов Microsoft 365. В ходе пилотного проекта будут протестированы альтернативы с открытым исходным кодом, пишет It’s FOSS.

Всего в рамках программы на открытое ПО для совместной работы будет переведено 7% рабочих компьютеров, задействованных в федеральных органах власти Швейцарии – около 3 тыс. машин. Расходы на пилот оцениваются приблизительно в 9 млн швейцарских франков, или $11 млн. Завершить миграцию планируется до конца 2027 г.

Это уже второй этап подготовки к миграции с инструментов для совместной работы американской корпорации Microsoft на открытые аналоги. К первой фазе – технологической проверке (PoC) было привлечено 172 сотрудника федеральных ведомств. Испытывалась германская открытая платформа openDesk, разработанная при поддержке Центра цифрового суверенитета (ZenDiS) и Министерства внутренних дел Германии.

swiss-army-knife-700.jpg
фото: Goran Ivos / unsplash.com
Швейцария выбирает открытое ПО

В начале сентября 2026 г. Федеральный совет Швейцарии опубликовал результаты завершившегося первого этапа проекта. Возможности протестированного ПО в части обработки документов и электронной почты в целом получили положительную оценку правительства.

Тестирование ПО для видео-конференц-связи выявило некоторые его технические ограничения при проведении сеансов связи с большим числом участников. Сейчас в качестве ВКС-системы швейцарское правительство применяет Microsoft Teams.

Зачем понадобилась миграция

Швейцария формально переориентировалась на открытое ПО не позднее июля 2024 г. Именно тогда вступил в силу закон «Об использовании электронных средств для решения государственных задач» (Federal Law on the Use of Electronic Means for the Fulfillment of Government Tasks; EMBAG), в частности предписывающий федеральным органам власти применять открытое ПО и делиться с обществом исходным кодом собственных систем.

По мнению Маттиаса Штюрмера (Matthias Stürmer), профессора Бернского университета прикладных наук, доминирование Microsoft и других крупных поставщиков услуг и ПО из США в швейцарском госсекторе, представляет три основные проблемы, которые и подтолкнули власти к переменам.

В первую очередь это угроза попадания данных госструктур в руки иностранцев. Во-вторых, зависимость от единственного вендора создает определенные риски для непрерывности функционирования швейцарской инфраструктуры. Наконец, это банально вопрос постоянно растущего ценника на сервисы Microsoft в отсутствие у властей Швейцарии эффективных инструментов влияния на политику заокеанской корпорации.

Военные действуют быстрее

Киберкомандование Швейцарии, подразделение по обеспечению кибербезопасности в составе вооруженных сил страны, тоже стремится избавиться от софта и сервисов Microsoft и по тем же причинам и что и их соотечественники из правительства: попадание конфиденциальных данных в руки иностранцев для них крайне нежелательно.

При этом действует киберкомандование быстрее правительства и уже начало полномасштабную миграцию с Microsoft 365 на openDesk, не дожидаясь результатов пилота. Проект намерены завершить до октября 2026 г.

Стремление ЕС к цифровому суверенитету

К цифровому суверенитету стремятся не только внеблоковая и не входящая в состав Европейского союза Швейцария. В начале июня 2026 г. CNews писал, что Европейская комиссия подготовила пакет мер по обеспечению технологического суверенитета. Документ направлен на снижение зависимости от иностранных поставщиков и поддержку европейских альтернатив.

Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0
Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0 Цифровизация

В ноябре 2025 г. межпартийная группа Европарламента из 38 членов призвала к постепенной замене ПО Microsoft и других иностранных технологий, утверждая, что зависимость Европы от нескольких американских технологических гигантов стала стратегической уязвимостью.

В июне 2025 г. CNews писал, что власти Германии и Дании запланировали крупномасштабный отказ от программных продуктов Microsoft. Дания «переезжает» с Windows и Office на Linux и LibreOffice, а в Германии хотят заменить мессенджер Teams, но альтернативу ему пока не выбрали.

Французская Национальная жандармерия широко применяет открытый софт на протяжении последних 10 лет, а первые эксперименты с его внедрением начала еще в середине 2000-х. В октябре 2013 г. представитель МВД Франции рассказал, что благодаря переходу на Ubuntu Linux и OpenOffice жандармерия сократила расходы на ПО на 40%.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему

Сорвано строительство российского дизайн-центра автоэлектроники. Подрядчик остался должен 865 миллионов

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Московское метро потратит больше 700 миллионов на новые серверы, СХД и ПО

В России разработана сверхлегкая антенна из углепластика для космоса и БПЛА

Китай готовит армию роботов-терминаторов для реальных боев. Они будут штурмовать здания вместе с пехотой и помогать матросам на кораблях

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок ITSM-систем 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Российские платформы виртуализации 2026
ОБЗОР Программно-аппаратные комплексы ПАК 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок ИТ: итоги 2025
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Российские платформы ноукод-разработки. No-code 2026