Тысячи швейцарских чиновников пересядут на экзотический пакет ПО, отвергнув Microsoft 365

Правительство Швейцарии отказывается от Microsoft 365

Федеральное правительство Швейцарии планирует отказаться от набора сервисов Microsoft 365. В ходе пилотного проекта будут протестированы альтернативы с открытым исходным кодом, пишет It’s FOSS.

Всего в рамках программы на открытое ПО для совместной работы будет переведено 7% рабочих компьютеров, задействованных в федеральных органах власти Швейцарии – около 3 тыс. машин. Расходы на пилот оцениваются приблизительно в 9 млн швейцарских франков, или $11 млн. Завершить миграцию планируется до конца 2027 г.

Это уже второй этап подготовки к миграции с инструментов для совместной работы американской корпорации Microsoft на открытые аналоги. К первой фазе – технологической проверке (PoC) было привлечено 172 сотрудника федеральных ведомств. Испытывалась германская открытая платформа openDesk, разработанная при поддержке Центра цифрового суверенитета (ZenDiS) и Министерства внутренних дел Германии.

фото: Goran Ivos / unsplash.com Швейцария выбирает открытое ПО

В начале сентября 2026 г. Федеральный совет Швейцарии опубликовал результаты завершившегося первого этапа проекта. Возможности протестированного ПО в части обработки документов и электронной почты в целом получили положительную оценку правительства.

Тестирование ПО для видео-конференц-связи выявило некоторые его технические ограничения при проведении сеансов связи с большим числом участников. Сейчас в качестве ВКС-системы швейцарское правительство применяет Microsoft Teams.

Зачем понадобилась миграция

Швейцария формально переориентировалась на открытое ПО не позднее июля 2024 г. Именно тогда вступил в силу закон «Об использовании электронных средств для решения государственных задач» (Federal Law on the Use of Electronic Means for the Fulfillment of Government Tasks; EMBAG), в частности предписывающий федеральным органам власти применять открытое ПО и делиться с обществом исходным кодом собственных систем.

По мнению Маттиаса Штюрмера (Matthias Stürmer), профессора Бернского университета прикладных наук, доминирование Microsoft и других крупных поставщиков услуг и ПО из США в швейцарском госсекторе, представляет три основные проблемы, которые и подтолкнули власти к переменам.

В первую очередь это угроза попадания данных госструктур в руки иностранцев. Во-вторых, зависимость от единственного вендора создает определенные риски для непрерывности функционирования швейцарской инфраструктуры. Наконец, это банально вопрос постоянно растущего ценника на сервисы Microsoft в отсутствие у властей Швейцарии эффективных инструментов влияния на политику заокеанской корпорации.

Военные действуют быстрее

Киберкомандование Швейцарии, подразделение по обеспечению кибербезопасности в составе вооруженных сил страны, тоже стремится избавиться от софта и сервисов Microsoft и по тем же причинам и что и их соотечественники из правительства: попадание конфиденциальных данных в руки иностранцев для них крайне нежелательно.

При этом действует киберкомандование быстрее правительства и уже начало полномасштабную миграцию с Microsoft 365 на openDesk, не дожидаясь результатов пилота. Проект намерены завершить до октября 2026 г.

Стремление ЕС к цифровому суверенитету

К цифровому суверенитету стремятся не только внеблоковая и не входящая в состав Европейского союза Швейцария. В начале июня 2026 г. CNews писал, что Европейская комиссия подготовила пакет мер по обеспечению технологического суверенитета. Документ направлен на снижение зависимости от иностранных поставщиков и поддержку европейских альтернатив.

В ноябре 2025 г. межпартийная группа Европарламента из 38 членов призвала к постепенной замене ПО Microsoft и других иностранных технологий, утверждая, что зависимость Европы от нескольких американских технологических гигантов стала стратегической уязвимостью.

В июне 2025 г. CNews писал, что власти Германии и Дании запланировали крупномасштабный отказ от программных продуктов Microsoft. Дания «переезжает» с Windows и Office на Linux и LibreOffice, а в Германии хотят заменить мессенджер Teams, но альтернативу ему пока не выбрали.

Французская Национальная жандармерия широко применяет открытый софт на протяжении последних 10 лет, а первые эксперименты с его внедрением начала еще в середине 2000-х. В октябре 2013 г. представитель МВД Франции рассказал, что благодаря переходу на Ubuntu Linux и OpenOffice жандармерия сократила расходы на ПО на 40%.