«Элар» и ЦГПБ им. В.В. Маяковского расширили электронную библиотеку Санкт-Петербурга

Корпорация «Элар» совместно с Центральной городской публичной библиотекой им. В.В. Маяковского завершила новый этап оцифровки книжных изданий для электронной библиотеки корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

В результате работы создана полнотекстовая база данных объемом почти 70 тыс. страниц. Все материалы переведены в электронный вид с формированием текстового слоя, оглавлений и библиографических описаний, что обеспечивает удобный полнотекстовый поиск и интеграцию с информационной инфраструктурой библиотек.

Оцифровка осуществлялась на профессиональных планетарных сканерах «Элар», гарантирующих высокое качество цифрового контента и бережное бесконтактное сканирование, что обеспечило сохранность даже наиболее ветхих документов.

Сотрудничество «Элар» и ЦГПБ им. В.В. Маяковского продолжается уже многие годы и стало важной частью городского проекта по развитию доступа к культурному наследию. За это время в электронную библиотеку вошли тысячи изданий, которые теперь доступны широкой аудитории в онлайн-формате. Новый этап укрепил позиции Санкт-Петербурга как одного из лидеров в сфере цифровизации культурного наследия.

