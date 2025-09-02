Искусственный интеллект на портале госуслуг Подмосковья проверил более 3 млн документов

С июня 2025 г. на портале госуслуг Московской области искусственный интеллект распознает документы, прикрепленные к заявлению. За время работы ИИ проверил уже более 3 млн файлов. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Подмосковье активно внедряет цифровые технологии в сферу госуслуг. Благодаря искусственному интеллекту жители получают услуги быстрее и с меньшим количеством ошибок. Такой подход делает систему более удобной для жителей и снижает административную нагрузку на специалистов. Отмечу, что с июня этого года искусственный интеллект обработал свыше 250 тыс. онлайн-заявлений, в которых проверил более 3 млн документов», – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

При заполнении онлайн-заявки пользователь прикрепляет сканы обязательных документов. После этого искусственный интеллект мгновенно распознает и анализирует их. Верные файлы нейросеть отмечает галочкой. Если какие-то документы не прошли проверку, заявителю сразу видно, какие именно, и он может тут же их заменить.

«На старте проекта искусственный интеллект был внедрен в 70 услуг, а сейчас их количество уже достигло 119. При этом количество документов, которые проверяет ИИ, также значительно увеличилось. Если в июне он был обучен распознавать 250 документов, то сейчас их число приближается к 300», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Ранее документы, прикрепленные к заявлению, проверяли вручную уже после поступления заявки в ведомство. Таким образом, ошибки выявлялись позже, из-за чего людям могли отказать в предоставлении услуги. Внедрение ИИ позволяет значительно снизить вероятность таких отказов.