Москва заплатит больше миллиарда спецам по PostgreSQL и фирменной московской ОС за модернизацию информсистемы

Столичные власти выделили 1,059 млрд руб. для развития и поддержки автоматизированной системы «Центр управления Комплексом городского хозяйства». Подрядным организациям предложено использовать PostgreSQL, Java и программное обеспечение, разработанное московским департаментом информационных технологий.



Модернизация ИС

Как выяснил CNews, Москва выделила 1,059 млрд руб. проект по развитию и поддержке работоспособности автоматизированной информационной системы «Центр управления Комплекса городского хозяйства» (АИС ЦУ КГХ) на период 2025–2027 гг..

Заказчиком выступает ГКУ «Инфогород», а функциональным заказчиком — Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы (ДЖКХ). Проект направлен на совершенствование системы поддержки управленческих решений в сфере городского хозяйства, автоматизацию процессов мониторинга, контроля и анализа объектов городской инфраструктуры.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 19 августа 2025 г. Заявки от участников принимаются до 4 сентября. Итоги выбора поставщика проведут 12 сентября.

Москва платит больше миллиарда специалистам по PostgreSQL и фирменной московской ОС

В рамках развития системы планируется реализация новых функций, например создание раздела «Технологические инциденты, аварийные события и чрезвычайные ситуации», развитие раздела «Управление НСИ», внедрение механизмов автоматизированного тестирования, а также разработка электронных учебных курсов для подготовки пользователей.

Проект выполняется в несколько этапов, включая работы по поддержанию работоспособности, развитию функциональности, планированию замены операционных систем и обеспечению информационной безопасности.

Подробности разработки

Система уже включает в себя ряд ключевых подсистем: информационного взаимодействия, мониторинга и диспетчеризации, аналитическую, управления инцидентами, хранения данных, управления нормативно-справочной информацией, агрегации и подготовки данных, администрирования, информационной безопасности, а также специализированные подсистемы «Монитор КГХ» и «АРМ диспетчера ДЖКХ».

В рамках нового этапа развития планируется расширение функционала, интеграция с внешними и смежными государственными информационными системами.

Технологический стек проекта предусматривает использование современных отечественных и открытых решений. Серверная операционная система — «Мос.ОС. Серверная», «Мос.ОС» — фирменная ОС, разработанная для нужд московских организаций. Первоначально она основывалась на базе операционной системы Linux «Альт» компании «Базальт СПО», однако представители рынка отечественных ОС сообщили CNews, что на данный момент она делается на базе дистрибутивов Rosa Linux компании «НТЦ ИТ Роса».

В техническом задании упомянуто ПО DIT.ID, предназначенное для управления идентификацией и контролем. Как выяснил CNews, «Модуль безопасности DIT.ID» — прикладное программное обеспечение со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.

В 2024 г. сообщалось, что программное обеспечение «Модуль безопасности DIT.ID» прошло сертификацию и получило сертификат соответствия требованиям документа «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020).

В разработке используются языки программирования Java 11 и JavaScript (включая TypeScript), сервер приложений — Apache Tomcat 9.

Для работы с данными задействованы реляционная СУБД PostgreSQL-совместимая версии 14, СУБД временных рядов TimescaleDB 2, документ-ориентированная MongoDB 5, а также полнотекстовые поисковые системы OpenSearch 1.2 и Graylog.

Для обработки сообщений используется брокер Apache Kafka, а для аналитики — система класса Business Intelligence «DIT.Stat». Подробная информацию о «DIT.Stat» в открытых источниках отсутствует. Но на официальном сайте «1С» есть упоминание того, что в 2021-2022 г. компания модернизировала BI-систему «1С:Аналитика» под нужды ДИТ Москвы. CNews задал вопросы по поводу «DIT.Stat» и ожидает ответов.

Архитектура системы строится на принципах микросервисов, что обеспечивает высокую отказоустойчивость, горизонтальную масштабируемость и изоляцию данных между группами пользователей. Все компоненты системы должны функционировать в среде Kubernetes, развернутой на технических средствах заказчика.