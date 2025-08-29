В Подмосковье упростили онлайн-услугу для получателей мер соцподдержки

Теперь получателям мер соцподдержки сообщать об изменениях в своих личных данных стало проще – в услугу внедрен умный сервис. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Умный сервис отображает личные данные, доступные для изменения, и меры социальной поддержки в виде удобного списка. Заявителю необходимо просто выбрать нужный пункт и отредактировать информацию онлайн. В течение пяти рабочих дней данные будут обновлены», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В рамках услуги можно внести изменения в следующие сведения: адрес электронной почты; реквизиты для перечисления мер социальной поддержки; паспортные данные всех членов семьи, учитываемых при назначении мер социальной поддержки; данные свидетельства о рождении; адрес места жительства (фактического проживания); сведения о перемене фамилии, имени, отчества; сведения для назначения мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Услуга «Изменение сведений, внесенных в ЕАИС СОЦ МО» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Поддержка» – «Другое».