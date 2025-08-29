CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Администрация главы и правительства Чеченской Республики перешла на российские продукты в кибербезопасности

В последнее время государственные и коммерческие компании региона все чаще выбирают отечественные продукты в области информационной и кибербезопасности. Об этом сообщили представители компании «Тредит», которая занималась внедрением решения в ИТ-инфраструктуре Администрации главы и правительства Чеченской Республики совместно с ее структурным подразделением, департаментом делопроизводства, информационных технологий и технической защиты информации.

Ideco NGFW — это российский межсетевой экран нового поколения, сертифицированный ФСТЭК и предназначенный для защиты корпоративных сетей. Он обеспечивает фильтрацию трафика, контроль приложений, защиту от вторжений (IPS/IDS), а также управление доступом на основе пользователей и групп.

«Основной целью проекта было импортозамещение, то есть переход на независимые отечественные продукты в области кибербезопасности. Это позволило обеспечить соответствие современным требованиям безопасности и получить стабильную техническую поддержку от российского вендора. Отечественные решения, такие как Ideco, демонстрируют зрелость и готовность к серьезным задачам уже здесь и сейчас», — сказал генеральный директор компании «Тредит» Анзор Сулейманов.

До перехода использовалось устаревшее зарубежное решение, поддержка которого была прекращена в связи с санкциями и уходом иностранных компаний с российского рынка. Кроме того, существующая система отличалась сложным управлением, требующим высокой квалификации персонала.

Процесс внедрения Ideco NGFW был структурирован в три этапа: тестирование — проверка решения на соответствие требованиям ИБ и технической совместимости; предпродакшн — установка на ограниченную часть инфраструктуры и проведение испытаний в боевых условиях; полный переход — миграция всей системы на Ideco NGFW и ввод решения в промышленную эксплуатацию.

Суммарная продолжительность проекта составила три месяца. Несмотря на сжатые сроки и высокие требования к отказоустойчивости, переход прошел успешно. Этому способствовала также слаженная работа команды специалистов департамента, обладающей технологическими компетенциями по внедрении информационных технологий.

«Ideco оказалось действительно удачным выбором. У нас в Администрации в этом году завершалась техподдержка предыдущего решения, и необходимо было срочно закрыть вопросы безопасности. Наиболее важным результатом стала надежная защита периметра — система предотвращения и блокирования атак сыграла ключевую роль. Отдельно хочется отметить слаженную работу технической поддержки Ideco. Даже на стадии тестирования специалисты работали с нами так, будто договор уже был заключен. На любые вопросы — даже самые каверзные — мы получали оперативные и развернутые ответы. Бывали случаи, когда проблемы находились не в NGFW, а в нашей внутренней инфраструктуре — команда Ideco подключалась удаленно и помогала их устранить. Ради такой поддержки действительно стоило выбрать это решение. По функциональности Ideco не сильно отличается от других аналогов, но ощутимо выигрывает в удобстве и скорости работы. Изменения в политике безопасности применяются моментально, без задержек и ожидания, как это было в прежних системах. Это критично для нашей оперативной деятельности. Мы планируем продлить договор на следующий год», — сказал куратор ИТ-проектов Администрации, заместитель директора департамента С. Х. Эльмурзаев.

«Мы видим, что в текущих условиях российские компании все больше ориентируются на отечественные решения в сфере кибербезопасности. Благодарим компанию «Тредит» за успешное внедрение Ideco NGFW. Этот проект демонстрирует, что переход на отечественные решения может быть быстрым и эффективным, обеспечивая высокий уровень безопасности и соответствие требованиям регуляторов», - отметил директор Ideco Дмитрий Хомутов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

С 1 сентября в России при входящих звонках должно отображаться название компании и цель звонка

Социальный фонд модернизирует систему кибербезопасности почти за миллиард

Производители просят власть ужесточить борьбу с зарубежной электроникой на госзакупках

«Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч, Не дал ФСБ доступ к «умному дому» «Алисы»

Китай утроит производство ИИ-чипов в гонке с США, объемы производства уже растут

«Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: