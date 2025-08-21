CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Портал «Библиотеки Подмосковья» посетили свыше 4,6 млн раз

С начала 2025 г. портал «Библиотеки Подмосковья» зафиксировал свыше 4,6 млн посещений и 796 тыс. читателей. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Портал объединяет 921 региональную библиотеку, предоставляя пользователям доступ к обширному фонду из почти 15 млн книжных экземпляров. Здесь каждый читатель найдет литературу на свой вкус – от классической литературы и современной прозы

до научных и специализированных изданий», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

С помощью онлайн-сервиса можно в несколько кликов забронировать понравившуюся книгу и забрать ее в ближайшей библиотеке после подтверждения заявки.

Помимо доступа к книгам, портал поддерживает сообщество читателей, предоставляя актуальную информацию о культурных и образовательных событиях. Ежегодно в подмосковных библиотеках проводится более 200 тыс. мероприятий, включая лекции, мастер-классы, театральные постановки и встречи с авторами. Это делает портал не только источником знаний, но и живой платформой для общения и развития. Ознакомиться с расписанием и подробной информацией по событиям возможно на портале в разделе «События и проекты».

