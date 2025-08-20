CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Культурная столица — 2027: более 260 тыс. голосов на «Госуслугах»

Народное голосование за звание «Культурная столица 2027 года» продолжается на «Госуслугах». Его результаты учитывают эксперты при определении городов-финалистов и победителя. По итогам первого этапа конкурса в финал вышли восемь городов, в народном голосовании было отдано 264 тыс. голосов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сколько голосов собрали города-финалисты: Челябинск — 44,0 тыс., Вологда — 30,2 тыс., Новосибирск — 24,4 тыс., Ульяновск — 18,5 тыс., Сочи — 13,3 тыс., Ставрополь — 6,3 тыс., Рязань — 3,1 тыс., Калуга — 3,0 тыс.

Вологда и Новосибирск вышли в финал во второй раз.

Кто голосовал: около 80% участников народного голосования — женщины. Наиболее активно голосуют в возрасте от 25 до 55 лет.

Жители каких регионов голосовали чаще: Челябинская область — 50,0 тыс., Вологодская область — 29,9 тыс., Новосибирская область — 25,7 тыс., Ульяновская область — 19,4 тыс., Донецкая Народная Республика — 18,6 тыс.

По правилам, Москва и Санкт-Петербург не могут участвовать в конкурсе, но их жители голосуют на «Госуслугах» за другие города. В 2025 г. их предпочтения схожи. В топ-10 городов по версии и москвичей, и петербуржцев вошли Вологда, Донецк, Псков, Сочи и Челябинск.

На втором этапе конкурса города-финалисты расскажут, что сделают, если станут Культурной столицей — например, реконструируют памятники архитектуры, создадут туристические маршруты и проведут фестивали. Идеи оценят эксперты.

Конкурс «Культурная столица» — проект, призванный создавать условия для реализации экономической и культурной самобытности российских городов. Он проходит в третий раз. Победителями в прошлые годы становились Нижний Новгород, Грозный и Омск.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Знаменитого российского производителя БПЛА завалили исками. За три месяца сумма превысила 600 миллионов, за полгода – 1,5 миллиарда

Взломана база данных Генштаба Украины. Опубликованы реальные цифры украинских потерь

В России создано направляющее устройство для операций на мозге

В России появилась концепция регулирования искусственного интеллекта

США на пороге масштабной ИТ-национализации. К рукам приберут даже иностранные компании с многомиллиардной выручкой

Техас начал расследование против руководства WhatsApp*** и Instagram****: Их нейросети обманывают детей

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: