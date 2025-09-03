У российского производителя радаров и средств связи упали выручка и прибыль. Рынок в застое

Прибыль и выручка производителя телекомоборудования и микроэлектроники «Микран» за первое полугодие заметно сократилась. Эксперты отмечают, что спрос на элементную базу сильно упал. Поэтому производители в целом по отрасли теряют прибыль.

Падение результатов

Как выяснил CNews, финансовые показатели томского производителя телекомоборудования и микроэлектроники «Микран» в I полугодии 2025 г. сократились. Это следует из бухгалтерской отчетности компании за этот период.

Выручка компании упала с 3,1 млрд руб. до 2,5 млрд руб., то есть сократилась на 19,3%. Более чем на треть (34,8%) сократилась прибыль «Микрана» с 143,1 млн руб. до 93,3 млн руб.

«Разница в финансовых результатах связана с разным проектным циклом в 2024 и 2025 годах, — сообщил CNews представитель компании. — В первом полугодии прошлого года были завершены крупные проекты, которые отразились в выручке. В 2025 году компания реализует другой пул проектов, с иным графиком поступлений — часть из них придется на второе полугодие». В компании отказались сообщить, что это за другой пул проектов.

Чем известен «Микран»

«Микран» производит телекоммуникационное оборудование, радары для навигации и обеспечения безопасности, мобильные комплексы связи, комплексные решения в области связи и т.д. Компания насчитывает более 1,6 тыс. сотрудников.

Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», выручка компании по итогам 2024 г. составила 9,5 млрд руб. при чистой прибыли 901,6 млн руб.

В феврале 2024 г. структура «Газпром Тех» приобрела 90% долей производителя НПФ «Микран». В марте стало известно, что эта доля отошла «ИКС Холдингу».

Стоимость компании гендиректор производителя электроники «Бештау» Олег Осипов оценил в 5-10 млрд руб. Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын положил, что 100% НПФ «Микран» могут стоить до 14 млрд руб.

В июне 2025 г. «Микран» ликвидировал дочернюю компанию — ООО «Микатом». Последняя должна была заняться выпуском до 200 тыс. микросхем в год. Целью проекта, как писал «Интерфакс», была организация производства силовой и СВЧ-электроники на основе нитрида галлия для обеспечения технологической независимости отечественных компаний к 2025 г.

В августе CNews писал о том, что Минобороны подало иск к «Микрану» на сумму 537,4 млн руб.

Ситуация на рынке микроэлектроники

Опрошенные CNews производители микроэлектроники отмечают, что спрос на элементную базу упал. «Сейчас весь бизнес оттягивает оплату как можно дальше, предпочитая деньги подержать на депозитах», — отмечает собеседник.

При этом большая часть производителей радио- и микроэлектроники в России продается в госсектор, к крупным госкорпорациям и промышленным заказчикам; а эти клиенты исторически концентрируют реализацию бюджетных и инвестиционных программ во II полугодии, особенно в IV квартале, отмечает Ольга Квашенкина, глава холдинга SNDGLOBAL.

«Поставщики электроники при этом испытывают комбинированный эффект — в отдельные годы (или проекты) первое полугодие может быть сильным (если завершены крупные этапы), в другие годы — слабым (если ключевые поставки/акты приемки запланированы на второе полугодие)», — продолжает она.

Стоит отметить что, выручка крупнейшего микроэлектронного холдинга «Элемент» по итогам I полугодия 2025 г. сократилась на 19% до 16,1 млрд руб., следует из отчета компании. Сильно сократилась и прибыль группы с 3,8 млрд руб. до 2 млрд руб. (падение на 47%).

«Снижение выручки в сегменте электронной компонентной базы обусловлено сокращением спроса со стороны промышленных предприятий и переносом контрактации на следующие периоды», — объясняется уменьшение показателей в пресс-релизе компании.