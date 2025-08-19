«Госуслуги» и «Циан» запускают онлайн-сервис подписания договоров аренды

На портале «Госуслуг» и «Циане», онлайн-платформе для операций с недвижимостью, стартовал совместный проект — бесшовный цифровой сервис подписания договоров аренды и временной регистрации арендатора — «Онлайн-договор». Воспользоваться сервисом уже можно на официальном сайте и в мобильном приложении «Циана», подписание договора происходит в приложениях «Госуслуги» или «Госключ». Об этом CNews сообщили представители «Циана».

Пользователи платформы «Циан»: собственники жилья, арендаторы и риелторы, получают возможность быстро и безопасно заключать договоры аренды и оформлять временную регистрацию семье жильцов с помощью «Госуслуг», без необходимости посещать МФЦ или другие государственные организации.

Право собственности и личности участников сделки в «Онлайн-договоре» верифицированы — сведения подтягиваются из учетной записи «Госуслуг» и имеют юридическую значимость. Подписание договора — в один клик.

Новый сервис радикально ускоряет и упрощает заключение договора аренды, переводя весь процесс в цифровую среду. Он подписывается в «Госключе», что обеспечивает максимальную безопасность и надежность сделки. «Онлайн-договор» будет полезен всем участникам процесса — арендаторам, собственникам жилья и риелторам. Сервис является бесплатным для всех участников процесса и доступен на всей территории России.

Преимущества для арендаторов: право собственности и личность арендатора верифицированы через «Госуслуги», временную регистрацию для нанимателя можно сделать полностью онлайн, шаблон договора проверен и одобрен юристами.

Преимущества для собственников: верификация личности арендатора через «Госуслуги», гарантия законности договора, оформление временной регистрации для нанимателя онлайн.

Преимущества для риелтора: дополнительная ценность жилого объекта как для клиента, так для арендатора и собственника жилья, верификация документов обоих участников процесса через «Госуслуги», отсутствие бюрократии и цифровизация процесса.

Все необходимые разработки были выполнены силами команд «Циан» и Минцифры России, что гарантирует кастомизированный подход и полное соответствие современным требованиям, предъявляемым к российскому ПО.

Для «Циана» это не первый проект по цифровизации и улучшению пользовательского опыта. Так, на рынке хорошо известен и активно используется сервис электронной регистрации сделок с недвижимостью «Циан.Сделка», который объединяет услуги удостоверяющих центров, банков и Росреестра в один удобный и доступный онлайн-сервис. Осенью 2024 г. была запущена собственная цифровая финансовая платформа компании, позволяющая проводить сделки с недвижимостью полностью онлайн. Первая такая сделка, по покупке квартиры в ипотеку, состоялась также осенью 2024 г. Новый сервис «Онлайн-договор» закрывает последний сегмент операций с недвижимостью, который ранее не был охвачен сервисами «Циана».

Татьяна Скворцова, директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России: «Сервис позволяет сделать процесс аренды жилья более удобным и безопасным. Благодаря верификации права собственности и личности участников сделки через «Госуслуги» заключать договоры можно даже из разных городов — проверять документы лично нет необходимости. Это экономит время и гарантирует надежность. Сейчас сервис доступен только на «Циане», но скоро технология подписания договоров будет доступна другим участникам рынка».

Дмитрий Григорьев, генеральный директор «Циан»: «Запуск «Онлайн-договора» совместно с порталом «Госуслуг» — это результат большой работы, которую мы начали благодаря инициативе Минцифры России. Мы рады стать основным партнером государства в таком важном для рынка проекте. Перед нами стояла задача создать полезный и современный инструмент, который сделает процесс аренды жилья максимально простым, прозрачным и безопасным для всех участников. Теперь заключить договор и оформить временную регистрацию можно буквально в несколько кликов, без лишней бюрократии и визитов в государственные учреждения. Уверен, что этот сервис поможет нашим пользователям экономить время и силы».