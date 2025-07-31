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В Подмосковье чат-бот поможет найти пропавших питомцев

К цифровому сервису «Поиск домашних животных» подключили чат-бот для волонтеров. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Если пропал четвероногий друг, воспользуйтесь сервисом "Поиск домашних животных". Загрузите в сервис фотографию питомца, и искусственный интеллект мгновенно сравнит ее с теми, которые уже есть в базе. Если совпадений не найдется, нужно создать объявление о пропаже любимца. Также к сервису теперь подключен чат-бот для волонтеров, чтобы они могли оперативно получать уведомления о новых случаях пропажи животных и помогать в их поиске», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис «Поиск домашних животных» доступен на главной странице портала госуслуг Московской области в разделе «Домашние животные».

Чтобы начать поиск, нужно выбрать цель обращения: «Животное пропало» или «Животное найдено». Там можно быстро искать по фото, клейму или чипу, а также сделать расширенный поиск по описанию животного: его виду, кличке, породе, окрасу и другим параметрам. Затем появится доска объявлений других пользователей. Система отфильтрует объявления по этим данным. Если подходящих сообщений нет, нужно создать свое.

Объявление находится на платформе в течение 30 календарных дней. За это время его можно отредактировать или удалить.

Чтобы принять участие в поиске потерявшегося животного, нужно воспользоваться чат-ботом: запустить бота, выбрать объявление и нажать «Взять в работу». Если нашли питомца, нужно связаться с владельцем через соответствующую кнопку в боте (откроется страница с объявлением и контактами). Когда питомец вернется домой, нужно нажать «Завершить поиск» – об этом узнают все помогавшие волонтеры.

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