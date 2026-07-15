CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе Импортонезависимость Поддержка ИТ-отрасли
|

Власти потратят более 4 миллиардов на разработку материалов для выпуска чипов

Минпромторг направит 4,68 млрд руб. на разработку материалов для микроэлектроники в 2026–2028 гг. Министерство рассчитывает, что бюджетный эффект от внедрения этих материалов составит 5,29 млрд руб. А всего к 2028 году будет создано 98 новых материалов.

Бюджет на материалы

Как стало известно CNews, с 2026 по 2028 гг. Минпромторг направит на разработку и освоение серийного производства материалов для микроэлектроники в России 4,68 млрд руб. Это следует из презентации замдиректора Департамента металлургии и материалов Минпромторга Сергея Грачева (есть в распоряжении CNews).

Так, в 2026 г. в рамках ОКР будет направлено 1,6 млрд руб., в 2027 г. — 0,97 млрд, а в 2028 г. еще 1,02 млрд руб. Помимо ОКР, власти выделят средства и в рамках субсидий: 660 млн, 300 и 130 млн соответственно.

Ведомство рассчитывает, что бюджетный эффект от внедрения этих материалов за три года составит 5,29 млрд руб.

ekb_1.jpg
© uflypro / Фотобанк Фотодженика
Минпромторг выделит миллиарды на материалы для чипов

Помимо этого, к 2028 г. будет создано 160 дополнительных рабочих мест в связи реализацией программы электронного машиностроения в России.

Что создадут к 2028 году

К 2028 г. планируется разработать 98 материалов для электронной промышленности. В 2024 г. было создано 34 материала, в 2025-м — 51, а к концу 2026 года ожидается 69.

В 2026 г. будет запущено серийное производство слитков и полированных пластин нейтронно-трансмутационного легированного монокристаллического кремния диаметром 150 мм, фотошаблонов для проекционной и контактной литографии, полупроводниковых материалов КНИ (кремний на изоляторе) структур диаметром 100 мм со скрытыми полостями, особо чистой ртути и т.д.

elmash.webp

Минпромторг
Ход реализации программы Элмаша
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Всего планируется запустить серийное производство 18 материалов, еще 23 находятся в разработке, уточнена приоритетная номенклатура для 18 позиций.

В России также собираются создать Ассоциацию производителей и каталог таких материалов.

Программа Элмаша

Программа развития электронного машиностроения предполагает импортозамещение около 70% оборудования и материалов для микроэлектроники к 2030 г.

На нее предусмотрено более 240 млрд руб. бюджетного финансирования.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

СДЭК заходит на поляну «Яндекс карт» и «2ГИС». В реестр отечественного ПО вносят «СДЭК ГИС» на базе бесплатной коллекции карт

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Россия нанесла удар по одному из крупнейших украинских ЦОД. Он был создан экс-главой «Ситроникса»

Британскую госслужбу цифровых услуг отфутболивают в третье по счету ведомство за три года

Полиция в ЕС «клонирует аккаунты», чтобы читать чужие Telegram, WhatsApp* и Signal без взлома шифрования

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Российские аналоги Zabbix 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Российские платформы контейнеризации Kubernetes 2026
ОБЗОР Цифровизация кредитования юридических лиц 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Российский рынок ITSM-систем 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Российские платформы виртуализации 2026